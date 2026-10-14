思必驰 Turbo 电纸书开启预售，2899 元

IT之家 10 月 14 日消息，思必驰 Turbo 电纸书现已在京东开启预售，新品采用“柔彩类纸护眼屏”，支持 60Hz 刷新率，拥有各种 AI 功能，预售价 2899 元。

据介绍，这款产品配备 8.4 英寸柔彩类纸护眼屏，刷新率 60Hz，号称“比墨水屏快 10 倍”，支持 4096 级压感书写，拥有专业级 Wacom 电磁手写笔，覆盖 100% sRGB 色域，可过滤 91.36% 有害蓝光。

同时，该产品搭载 8 核处理器、4GB 内存和 64GB 存储空间，拥有 4500mAh 大电池，续航可达 8 小时。支持安装第三方应用，可连接 4G 网络，附赠 24GB 流量。

此外，该产品具备会议智能分类、日程提醒、知识管理、专属智库等 AI 功能，具备 800 万像素后置摄像头，支持拍摄笔记配图。

IT之家附该产品详细参数如下：

目前该产品已在京东开启预售，预售到手价 2899 元。

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