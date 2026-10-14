漫步者推出 WE-BASS 耳夹式无线耳机新品：20 小时复合续航，399 元

IT之家 10 月 14 日消息，漫步者 WE-BASS 耳夹式无线耳机已于京东上架开售，采用浪啸白配色，定价为 399 元。

这款耳机采用金属光泽混搭温润哑面，实现不同耳型的“定制级”适配；同时柔性环抱耳廓，确保运动、通勤等动态场景下稳固不易掉落；采用 A 级高弹性、强韧性镍钛合金丝，经 10000+ 扩张实验测试，任由弯曲拉扯，依然有型如初。

音质方面，这款耳机配备 12mm 长冲程低频单元，同时搭载动态低频补偿算法，可实时优化听感。漫步者独创「EAC 声学聚能腔 2.0」，以更贴近耳道的结构设计，形成“物理聚音 + 声学增强”的黄金传音通道，同时支持定向传声。

音效方面，这款耳机提供多种 EQ 模式可选，可还原声音原本的样子：

经典模式：均衡三频，沉浸原声

动感模式：低频震撼，澎湃有力

人声模式：自然细腻，动人心弦

影院模式：环绕声场，宽阔立体

发烧友：私人打造，随心定音

这款耳机采用 AI 深度神经网络降噪技术，经过海量场景模型训练，可实现人声高还原；内置风噪检测算法，抗风噪能力可达 28km/h。这款耳机还支持运动模式跟随记录，可以清晰展现运动时长、里程、路线、配速、卡路里，运动数据支持分享。

这款耳机单耳续航可达 5 小时，搭配充电盒实现 20 小时复合续航；支持蓝牙 V6.1，同时支持双设备无缝切换，可自动识别信号优先级；支持 IP55 级防尘防水还支持 APP 一键排水，帮助水珠快速排空。

其他方面，这款耳机支持低延迟游戏模式，延迟低至 0.05S；接入豆包 + Deepseek 双模型，支持 AI 问答，随问随答即时响应；同时支持漫翻译功能，支持 21 种语言实时互译，支持面对面 / 肩并肩模式切换，还支持拍照、图片、长文本翻译功能。

另外，用户可通过专属 EDIFIER Connect APP 解锁更多丰富功能，包括耳机查找、地图定位，EQ 音效调节、游戏模式开关，耳机电量显示、定时关机，还支持个性化设置，修改蓝牙名称、自定义触控操作等。

IT之家附包装详情与详细参数如下：

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