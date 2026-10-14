宝马 7 系重返 V8 动力时代，2027 款 M760 xDrive 搭载 4.4T V8 发动机、570 马力

IT之家 10 月 14 日消息，宝马在今年 4 月发布 G70 世代 7 系中期改款车型时，产品线中并没有八缸选项，当时宝马方面表示 V8 M Performance 车型会在 2027 年跟进。

据 Car and Driver 报道，2027 款宝马 M760 xDrive 已正式亮相，搭载一台 4.4 升双涡轮增压 V8 发动机，最大功率约 570 马力，标配 xDrive 全轮驱动，底盘部件相较直列六缸的 740 车型有所升级。

新车计划于 2027 年上半年登陆美国市场，起售价预计超过 12.6 万美元（IT之家注：现汇率约合 84.5 万元人民币），宝马尚未公布完整性能参数和最终定价。

此次推出的 M760 xDrive 与此前的 760i xDrive 在动力配置上有所不同。上一代 G12 车型搭载 6.6 升双涡轮增压 V12 发动机，最大功率为 601 马力，峰值扭矩约 800 牛 · 米。新款车型改用 4.4 升双涡轮增压 V8 发动机，车型名称也从 M760i 调整为 M760，因为“i”后缀今后将专用于宝马的纯电车型。

据 BMW Blog 报道，新款 M760 xDrive 的推出旨在填补改款 7 系此前缺少 V8 动力车型的空缺。与上一代 760i xDrive 不同，新车还将进入欧洲市场销售。

据 Motor1 报道，7 系由此形成三款 M Performance 车型分别对应三种动力形式的格局，而 M760 xDrive 取代的是此前 760i 的位置，功率比 760i 的 536 马力高出约 34 马力。

M760 xDrive 将纳入宝马 M Performance 高性能产品序列，与插电式混合动力车型 M760e xDrive、纯电动车型 i7 M70 xDrive 并列。这意味着，7 系将分别通过燃油 V8、插电式混合动力和纯电动三种动力形式提供 M Performance 车型。

外观方面，新车采用 M Sport Pro 套件对应的前脸设计，配备 22 英寸轮毂、带有 M 条纹的后视镜外壳以及 M760 专属标识。车尾部分，新车保留了外露式排气管，并采用运动风格更鲜明的扩散器设计，与普通版 7 系形成区别。

内饰方面，新车配备带 12 点钟位置标记的 M Sport 方向盘，并加入专属氛围灯以及 iDrive X 系统中的宝马 M 相关内容。这些设计主要目的在于让 V8 车型在视觉上与 740 等普通版本形成区分。

值得关注的是，M760 并非这一代 7 系唯一的 V8 车型。据 BMW Blog 报道，宝马 ALPINA 已确认其新时代首款 V8 车型将基于改款 7 系打造，内部代号 G72，定位高于普通宝马 7 系但低于劳斯莱斯古思特。与 M760 追求峰值功率不同，ALPINA 版本预计将侧重低扭输出和长途巡航的平顺性，动力系统可能采用轻混辅助而非插电混动方案。