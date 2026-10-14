科学家研究发现激活细胞中的一种酶可延长多种生物寿命，部分幅度超 25%

IT之家 10 月 14 日消息，据新华社昨日报道，英国医学研究委员会医学科学实验室（MRC LMS）参与的一项最新研究显示，通过药物直接激活细胞内一种调节能量水平的酶，可延长酵母、线虫和果蝇等多种生物的寿命，部分情况下延寿幅度超过 25%。

相关研究已于 9 月 30 日发表在《衰老细胞》（Aging Cell）上。该研究由 MRC LMS 的 Helena Cochemé 博士和 David Carling 教授团队主导，并与伦敦玛丽女王大学、帝国理工学院、科隆大学、弗朗西斯 · 克里克研究所及里昂第一大学等机构合作完成。

这种酶名为腺苷酸活化蛋白激酶（AMPK），是细胞内一种特殊的代谢酶，可以实时监测能量水平。当能量不足时，例如机体在运动、禁食或压力状态下，AMPK 会停止合成新的蛋白质、储存脂肪等耗能过程，而开启产生能量的过程，例如燃烧现有脂肪和糖来供能。

Cochemé 博士将 AMPK 形容为“人体的节能模式”。此前研究已知 AMPK 功能受损可能会引发 2 型糖尿病等代谢性疾病，提高 AMPK 活性则有助于带来健康益处。二甲双胍等一些药物也被发现可激活 AMPK，但作用通常是间接的，这使得在实验室和临床中准确确认和解读生物学结果变得困难。

在这项研究中，研究人员使用一种名为“991”的特定化合物直接激活 AMPK，并在裂殖酵母、线虫和果蝇中测试其效果，结果发现这 3 种生物寿命得到延长。据 MRC LMS 的新闻稿，991 是一种能够直接结合并激活 AMPK 的化合物，由 Merck Sharpe & Dohme–Metabasis Therapeutics 开发，此前已在体外和离体研究中用于全长 AMPK 的共结晶。由于这些模式生物寿命相对较短，它们在衰老研究领域极具价值。伦敦玛丽女王大学的 Charalampos Rallis 博士在评论该研究时表示：“我们多年来知道这个开关与衰老有关，但一直没有足够干净的药物来正确测试这个想法，有了 991 我们终于做到了。”

关键在于，研究团队进行了严格的遗传学对照实验。当研究人员使用 AMPK 功能被关闭的线虫和酵母时，991 的延寿效果便不再出现，这表明延寿效果确实依赖于 AMPK 的激活。

此外，研究还发现“并非越多越好”：在部分实验中，较高剂量的 991 反而缩短了寿命。Rallis 强调：“这是一个必须被正确设置的开关，而不是被卡死在开启状态。”

该研究还测试了 991 对小鼠的影响。经过三周治疗后，小鼠肝脏蛋白质分析显示出与 AMPK 激活一致的变化，包括与 ATP 产生和线粒体生物发生相关的过程增加，以及促生长的 mTOR 通路受到抑制。但研究人员明确指出，小鼠实验并未证明寿命延长，所观察到的变化只是与 AMPK 激活和长寿相关过程的分子特征，需要更长期的研究才能确定直接激活 AMPK 能否延长哺乳动物的寿命并改善健康期。

研究人员表示，这项研究首次证实使用化合物直接激活 AMPK，可在活体生物中产生延寿效果，未来将进一步研究确认这种方法能否改善哺乳动物健康并延长其寿命。但他们同时强调，目前距离开展人体抗衰老临床试验还很远。Rallis 特别提醒：“我不希望任何人因此就去购买补充剂。”

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https://doi.org/10.1111/acel.70721