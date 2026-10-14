贾跃亭宣布 FFR 合并 FFAI 机器人业务独立上市，目标美股人形和仿生机器人第一股

IT之家 10 月 14 日消息，贾跃亭今日发布视频，宣布 FFR 和 FFAI 正式签署最终协议，FFR 以每股 2.246 美元（IT之家注：现汇率约合 15.1 元人民币）、较昨天约 55% 溢价、拟约 2 亿美元（现汇率约合 13.41 亿元人民币）估值全股票合并 FFAI 机器人资产及业务，FFR 在交割前按充分稀释口径计算的股权价值约为 6,000 万美元（现汇率约合 4.02 亿元人民币）。

他表示，FFR 将成为美股“四核全智”人形和仿生 EAI 机器人生态 Pure-Play 第一股，目标五年内保持 EAI 机器人行业综合排名前三，让公司成为 Physical AI 时代下最具价值的 EAI 公司之一。

据介绍，该交易通过了由 FFAI 及 FFR 利益不相关的独立董事成立的董事会特别委员会的审批，且获得了由特别委员会聘请的独立财务顾问出具的公允性意见书支持。

同时，FFR 完成了不超过 1,000 万美元（现汇率约合 6,705 万元人民币）的首轮 PIPE 融资签约，按市场价格进行，无价格折扣、无认股权证，且相关融资成本较低。本轮仅开放约 1,000 万美元（现汇率约合 6,705 万元人民币）融资额度，既满足现阶段资金需求，又减少了不必要股权稀释，以支持股东利益。

双方预计本月底前完成所有交割。贾跃亭还公布了财务方面和业务方面的相关情况：

财务层面，交割完成后，FFR 几乎没有负债，轻装上阵， 财务三张表更干净，更好凸显出公司的巨大价值 。基于包括四核全智的 EAI 技术优势、轻资产等七大独特价值优势，FFR 目标五年内保持 EAI 机器人行业综合排名前三， 且最晚于 2028 年第三季度实现经营性现金流为正 ，在此之前预计累计所需融资金额不高于 1.5 亿美金（现汇率约合 10.06 亿元人民币）。

业务层面：FFR 极强的经营基本面优势将得到更快释放。作为美国首家同时交付人形机器人和仿生机器人公司，FFR 正加快将先发优势转化为竞争胜势。在不到一年时间内，初步打造出完整的“四核全智”生态、构建了包括“一脑多形、多形多能”在内的 EAI 技术独特优势；完成“Built in USA”加速计划第一阶段，FF EAI 机器人世界 2.0 集结完成。FFAI 已推出覆盖三大形态、五大系列、十几大型号的 20 余款本体产品，并持续向用户加速交付。截至 9 月底，EAI 机器人本体累计销售及出货量达 817 台并保持正毛利交付。

IT之家查询获悉，FFR 此前名为 AIxC（AIxCrypto Holdings Inc.），成立于 2004 年 3 月 29 日，是纳斯达克上市的技术基础设施公司，业务涉及具身智能（EAI）、AI 智能体平台等。法拉第未来为控股股东，双方存在战略合作关系。

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