绿联 NAS 鸿蒙版客户端开启公测招募，首批仅 500 个名额

IT之家 10 月 14 日消息，绿联今日发布公告，宣布开启鸿蒙版 NAS 客户端公测招募，面向使用鸿蒙手机和鸿蒙电脑的绿联 NAS 用户开放首批 500 个体验名额，报名时间为 10 月 14 日至 10 月 19 日。

据介绍，此次公测覆盖手机端和电脑端双端，功能涵盖文件管理、相册备份、影音播放及远程访问等。

绿联表示，报名用户需持有运行 UGOS Pro 系统的绿联 NAS 设备，且鸿蒙设备系统版本需为 6.1.1（24）及以上。

绿联方面要求参与者在公测期间不截图、不剧透、不外传，遇到问题需配合远程排查，包括导出日志、录屏和复现操作。资格审核安排在 10 月 20 日至 22 日，拉群邀请则在 10 月 23 日至 29 日进行。

IT之家注意到，此前绿联 NAS 在鸿蒙生态的适配进展一直受到用户关注。由于缺少原生客户端，部分用户曾通过卓易通安装安卓版绿联云应用，但该方式对需要常驻后台的 NAS 应用体验不佳，且出现过在鸿蒙系统上失效的个案。

绿联官方社区在今年 8 月曾回应称，鸿蒙客户端团队正在全力冲刺，公测招募开启时会在社区和官方渠道同步具体时间和参与方式。此次招募令的发布，意味着绿联鸿蒙原生客户端正式进入落地阶段。

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