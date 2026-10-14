我国规模最大光氢储一体化项目储能电站并网投运，年发电量约 4.68 亿千瓦时

IT之家 10 月 14 日消息，据新华社今日报道，国华如东 400 兆瓦光氢储一体化项目配套储能电站当日正式并网投运。

至此，该项目光伏与储能部分已全面投产，氢能部分正在加紧调试。该储能电站规模为 60 兆瓦 / 120 兆瓦时，是国内规模最大的光氢储一体化项目配套储能设施。

该项目位于江苏如东洋口港沿海滩涂区域，光伏总装机容量 400 兆瓦，占地约 4388 亩，属国家第三批“沙戈荒”大型风电光伏基地重点项目。项目配套新建一座 220 千伏岸基升压站、一座制氢能力 1500 标准立方米 / 小时的制氢加氢站（IT之家注：加氢能力 500 公斤 / 天），形成“发电 — 储能 — 制氢 — 加氢”完整产业链。

其中，光伏电站已于 2025 年 4 月 29 日实现全容量并网发电，年平均上网电量约 4.68 亿千瓦时，可满足近 20 万户家庭年度用电需求。

此次投运的储能电站设置 1 个 60 兆瓦 / 120 兆瓦时储能单元，配置 27 台 5 兆瓦时储能电池舱、13 台 5 兆瓦变流升压一体机预制舱以及 1 台 2.5 兆瓦变流升压一体机预制舱，经 35 千伏母线接入后，通过 1 回 220 千伏电缆接入光伏升压站并入电网。

作为电网侧储能项目，该储能电站充放电接受江苏电网统一调度，同时与制氢负荷形成错峰互补。光伏出力高峰且电网消纳空间不足时，富余电力优先充入储能电池，制氢设备同步提高产能，将多余电量转化为可长期储存的氢能；电网用电高峰时，储能电站快速放电支撑电网顶峰，制氢负荷相应调节让电于网，形成“谷时制氢、峰时送电”的柔性互动模式。

与传统光储项目相比，光氢储一体化将制氢作为弹性消纳出口，形成了快速调节与长时储存互补的多时间尺度调节体系。

该储能单元投运后，如东县“源网荷储氢”一体化能源体系进一步完善。截至目前，如东县新能源总装机容量已超过 830 万千瓦，风电、光伏等新能源已成为区域能源供应主体。