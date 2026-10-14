一箭十星：朱雀二号改进型遥四运载火箭发射成功

IT之家 10 月 14 日消息，今日 19 时 40 分，朱雀二号改进型遥四运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将国星宇航星时代-39 星、44、45、46、47、48、49、50 星、蓝塔智能光传-03、04 星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。

这是朱雀二号改进型火箭在一个月内执行的第二次发射任务，也是朱雀二号系列运载火箭的第 10 次飞行，9 月 15 日遥七火箭刚以“一箭十星”方式完成千帆星座组网发射。

本次任务入轨的 10 颗卫星，将针对太空算力、高性能卫星互联网等全球商业航天前沿需求，开展相关关键技术试验与验证。

据蓝箭航天官方信息，朱雀二号改进型（ZQ-2E）为两级低温加长型液体运载火箭，采用液氧甲烷推进剂，箭体直径 3.35 米，整流伞最大直径 4.2 米，全箭长度约 55.9 米，起飞质量 267 吨，起飞推力 338 吨。

该型号具备 500 公里太阳同步轨道 4 吨、近地轨道 6 吨的运载能力，是目前国内现役运力最大的液氧甲烷中型火箭。

动力系统方面，一级采用 4 台 TQ-12A 液氧甲烷发动机并联，单台推力较基础型提升 108 千牛，并新增推力自纠偏功能；二级采用真空推力 858 千牛的 TQ-15A 发动机。

本次任务搭载的星时代-39、44～50 星共 8 颗卫星，属于国星宇航“星算”计划 02 组太空计算中心。据国星宇航公开信息，“星算”计划目标是用 2800 颗算力卫星构建覆盖全球的太空 AI 算力网络，2025 年 5 月 01 组 12 颗卫星已成功入轨，成为全球首个在轨运行的太空计算星座。02 组首批 8 颗卫星均由国星宇航自主研制，卫星已于 9 月初从台州算力卫星创新基地完成装载并运抵发射场。

与 01 组相比，02 组单星搭载的新一代 AI 载荷算力不低于 10POPS（每秒 1 亿亿次计算），可在轨道上直接完成对地观测数据的图像识别、目标提取和异常判断，仅将分析结论回传地面，从而压缩响应延迟并减轻下行带宽压力。

同箭搭载的光传-03、04 星，由北京极光星通科技有限公司研制，属于该公司“极光星座”项目的一部分，旨在构建基于空间激光通信技术的卫星互联网星座。据科技日报报道，极光星通此前已通过光传 01/02 试验星完成国内首次在轨星间 400Gbps 超高速激光通信数据传输试验，03/04 星将搭载先进的激光通信终端，用于实现星间高速数据传输，为未来卫星互联网建设提供关键技术验证。

朱雀二号改进型已进入常态化商业发射阶段。据新华社报道，蓝箭航天方面称朱雀二号改进型与朱雀三号共用大量技术，包括一子级的天鹊-12A 发动机和二子级的天鹊-15A 发动机，两型火箭可并行执行高频次发射任务，增强我国大运力、低成本进入空间的保障能力。

蓝箭航天表示，正持续推进朱雀二号改进型常态化商业发射和朱雀三号工程化复用验证，并通过蓝塔智能布局卫星组网关键能力，进一步加强星箭技术协同，拓展面向卫星互联网建设的综合服务能力，不断提升稳定、高效进入空间的能力，为我国卫星互联网建设和商业航天规模化发展提供支撑。