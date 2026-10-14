差评如潮：世嘉《全面战争: 幕府将军 2》完全版发售，Steam 国区 198 元

IT之家 10 月 14 日消息，世嘉《全面战争：幕府将军 2》完全版于 10 月 13 日正式发售。目前在 Steam 上，完全版国区价格为 198 元，原版玩家可享 75% 折扣升级（仅限发售后的 30 天内有效）。本作以细致刻画的乱世日本为舞台，时间跨越源平合战、战国时代直至戊辰战争。

据 Steam 商店页面信息，完全版收录游戏本体及所有 DLC，包括《武家之殇》与《武家崛起》两大战役，并带来全面提升的画质、光影及材质，1440p 及 4K 分辨率下的 UI 缩放，现代化操作，全新中文 / 日文语音及文本本地化，50 余种全新可玩子阵营，以及 64 位升级等内容。

然而上线不足一天，该版本已遭遇大量差评。截至发稿，Steam 页面显示评价为“差评如潮”，在约 1900 篇用户评测中好评率仅 20% 左右。

玩家反馈的问题集中在多个方面。画面升级首当其冲，大量玩家质疑开发团队使用了效果欠佳的 AI 放大处理。据 3DM 游戏报道，一张单位卡片的对比引发讨论：原版中留胡子的骑马武士，在新版画面里，鼻子和胡须被玩家形容得像另一种头盔形状。部分新增图像还被质疑出现六指等异常。需要指出的是，这些问题是否由生成式 AI 造成，目前仍是根据画面作出的判断。

技术层面的问题同样突出。玩家记录了原版已有的漏洞和新版出现的新故障，还有较多反馈认为新版的运行表现甚至不如旧版。据 Notebookcheck 报道，有用户报告在 RTX 5090 显卡上以 4K 分辨率游玩时仅获得 30 至 40 帧。即便升级到 64 位架构，性能优化仍未达到玩家预期。

此外，新版本虽然增加了 50 个可操作势力，但部分玩家认为这些势力缺乏足够独特的机制，整体平衡性也存在问题，新增数量并没有真正转化为更丰富的游戏体验。

让游戏社区尤为不满的是模组支持的重大变更。完全版将模组平台从 Steam Workshop 切换为 Mod.io，导致大量原版模组不再兼容。

更令玩家社区不满的是，更新后游戏失去了对 Assembly Kit 的支持，这是玩家长期用于制作和修改游戏内容的重要工具。世嘉 FAQ 显示，Assembly Kit 预计需约两周后才会发布。对于一款模组生态高度活跃的策略游戏而言，这一限制引发了强烈反弹。

另一个引发争议的变动是原版的命运。据 XDA Developers 报道，世嘉已将原版《全面战争：幕府将军 2》从 Steam 商店下架，新玩家无法再单独购买原版，只能选择价格更高的完全版。此前持有原版的玩家仍可下载并游玩，但新用户已失去了选择旧版的渠道。有玩家在 Steam 评测中对此表示不满，认为世嘉将原版重新包装为更高价的完全版后下架，属于变相涨价。