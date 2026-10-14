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小米 17 Pro / Max 立减千元：京东手机 11.11 零点开启，享 12 期分期免息

2026/10/14 22:48:15 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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小米 17 系列京东 11.11 狂促零点开启，至高享 12 期分期免息，折后均为好价。

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小米 17 Pro Max

至高立减 1050 元，到手 6249 元。

12+512G 版本国补额外立减 500 元，以旧换新至高补贴再减 1100 元：

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小米 17 Pro

12+256G 版本立减 1000 元，16+512G 版本立减 800 元，国补额外立减 500 元，以旧换新至高补贴再减 1100 元。

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小米 17 Ultra

立减 1050 元，到手 7449 元，另外加送摄影套装，以旧换新至高补贴再减 1150 元。

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小米 MIX Flip2

至高立减 1800 元，到手 3199 元，加赠原厂手机壳，Plus 会员加赠随身拍。

256G 版本立减 1800 元，其他版本立减 550 元。

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小米 17

立减 550 元，以旧换新至高再补贴 1100 元，到手 4949 元。

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小米 17T Pro

立减 550 元，至高享 6 期分期免息。

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小米 17 Max

立减 550 元，至高享 12 期分期免息

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关键词：小米手机

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