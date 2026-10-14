小米 17 Pro / Max 立减千元：京东手机 11.11 零点开启，享 12 期分期免息

小米 17 系列京东 11.11 狂促零点开启，至高享 12 期分期免息，折后均为好价。

京东 11.11 红包至高 26888 元无门槛可用，每天可抽一次：点此抽取。

小米 17 Pro Max

至高立减 1050 元，到手 6249 元。

12+512G 版本国补额外立减 500 元，以旧换新至高补贴再减 1100 元：

小米 17 Pro

12+256G 版本立减 1000 元，16+512G 版本立减 800 元，国补额外立减 500 元，以旧换新至高补贴再减 1100 元。

小米 17 Ultra

立减 1050 元，到手 7449 元，另外加送摄影套装，以旧换新至高补贴再减 1150 元。

小米 MIX Flip2

至高立减 1800 元，到手 3199 元，加赠原厂手机壳，Plus 会员加赠随身拍。

256G 版本立减 1800 元，其他版本立减 550 元。

小米 17

立减 550 元，以旧换新至高再补贴 1100 元，到手 4949 元。

小米 17T Pro

立减 550 元，至高享 6 期分期免息。

小米 17 Max

立减 550 元，至高享 12 期分期免息

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】