男子发布 AI 视频造谣问界，赛力斯起诉索赔百万元

IT之家 10 月 14 日消息，据深蓝财经报道，赛力斯汽车有限公司对外披露，已对一名抖音平台短视频用户提起民事诉讼。该用户借助 AI 工具合成问界车辆行驶中车身塌陷的虚假画面，发布到网络抹黑车辆安全性能。

案件将于 10 月 23 日在重庆市两江新区人民法院开庭审理。

该用户使用 AI 生成虚假视频，伪造问界车辆行驶过程中车身塌陷的画面，视频标注问界品牌，暗示车辆存在严重安全缺陷，发布于抖音平台。

赛力斯要求对方删除侵权言论、公开书面赔礼道歉、支付 100 万元侵权损害赔偿，并承担案件相关诉讼费用。

该用户被告收到传票后在社群称，这只是“阴阳视频”，并表示自己不会购买鸿蒙智行车辆，后续自行删除了这条 AI 造假视频。

报道提到，该用户为抖音普通短视频用户，账号有 57 个粉丝，非专业汽车自媒体，其视频播放量不足 3000 次。

据IT之家此前报道，赛力斯汽车法务部在去年 3 月发布声明，公开征集黑媒体黑公关和网络水军线索，并承诺：将依据线索、证据价值的重要性等给予提供者 1 万元-500 万元人民币不等的奖励，并对提供者的个人信息进行严格保密。