马斯克自曝：过去一年里，我大概经历了六次“赛博精神病”

IT之家 10 月 15 日消息，当地时间 14 日，据《商业内幕》报道，马斯克出席上周六的 X Takeover 活动，在访谈中大谈 AI 的神奇之处，随后却少有地谈起自己的感受：“我有点‘赛博精神错乱’，其实可能还挺严重。”

他称，过去一年里，自己大概经历了六次“AI / SI 精神错乱”（IT之家注：SI 指的是美国总统特朗普将人工智能改称的“超级智能”）。

“AI 精神错乱”并非正式医学术语，也没有公认的定义。通常指人们反复使用 AI 后，原有的妄想变得更加严重。

这个词也曾被用来讽刺对 AI 深信不疑、使用起来近乎痴迷的科技圈人士。一些精神科医生则认为，如果使用 AI 加重了原有的心理脆弱性，也可能引发精神健康问题。

后来，一些科技圈人士反倒把“AI 精神错乱”当成值得骄傲的标签。今年 5 月的一场聚会上，参加者甚至齐声喊起口号：“一、二、三，AI 精神错乱！”

风险投资家马克 · 安德森大力推崇“AI 精神错乱即服务”（AIPAAS）的说法，还把与之相反的状态称为“AI 自我安慰”（AI cope）。

Y Combinator CEO 陈嘉兴（Garry Tan）今年 3 月也曾开玩笑说：“我有‘赛博精神错乱’，但我觉得，我认识的 CEO 里有三分之一也这样。”

最近，帕兰提尔 CTO 希亚姆 · 桑卡尔举了一个例子：一些 AI 研究人员相信，AI 将来能够治愈癌症，因此开始吸烟。他认为，这正是硅谷“集体精神错乱”的体现。

马斯克所说的 AI“精神错乱”，则指自己相信 AI 能够理解美。他直言：“你会觉得，‘天哪，AI 居然也懂审美？简直不可思议。’”

值得一提的是，此次并非马斯克首次提到该概念。今年 4 月，安德森曾在 X 上发帖，称人有三种状态：“AI 狂喜、AI 精神错乱，以及 AI 精神错乱的精神错乱。”马斯克只回复了一个词：“对。”