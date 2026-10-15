Colossal 推出 AI 平台 GenoMorph，助力加快复活灭绝物种研究

IT之家 10 月 15 日消息，据 TechCrunch 报道，Colossal Biosciences 于当地时间周三发布了一款全新人工智能平台，助力加快复活灭绝物种的相关研究。

据IT之家了解，这款名为 GenoMorph 的平台结合先进三维形态学、比较基因组学与发育生物学技术，在基因数据有限的复活项目中，筛选出可用于基因编辑的目标基因。该公司正借助这个平台推进渡渡鸟复活计划，而渡渡鸟可用的基因组资料十分匮乏。

举例来说，公司在猛犸象复活项目中获取了 100 份基因组样本，但渡渡鸟项目仅有一份基因组可用。公司表示，猛犸象生存的寒冷环境更利于保存 DNA，而渡渡鸟栖息在热带地区，因此留存下来的猛犸象 DNA 更为丰富。

Colossal Biosciences 首席执行官、联合创始人本 · 拉姆（Ben Lamm）在接受采访时表示：“通常科学家可以比对大量基因组，以此找出决定特定性状的基因差异。但对于灭绝物种的古 DNA，我们没有这样的条件，这类物种的 DNA 存量极少，只能得到少量完整基因组。”

拉姆介绍，为搭建 GenoMorph 平台，团队收集了大量来自鸡、鹌鹑、鸭和鸽子的发育数据，并整合了 70 多种鸟类的遗传信息以及颅骨三维测量数据。该平台历时一年多开发完成，同时依托公司多年在灭绝物种复活领域积累的研究成果。

“这套 AI 能够学习鸟类在喙与面部结构发育过程中，哪些 DNA 片段处于激活状态，并利用这些信息预测，是哪些基因调控机制造就了渡渡鸟标志性的外形。”他把这个平台比作“渡渡鸟基因组藏宝图”：团队不再需要排查海量潜在基因差异，GenoMorph 可以直接筛选出真正关键的基因变异位点。

他接着说：“目前我们已经找到大约 2300 个有望用于渡渡鸟颅面部形态改造的 DNA 编辑靶点，接下来可以在实验室开展验证。”拉姆表示，GenoMorph 将帮助公司攻克复活动物研究里最大的瓶颈之一：找出究竟是哪些基因变化，造就了灭绝物种独有的特征。不过科学家还需要验证，这些编辑操作能否培育出目标外形特征。

“我们研发了一套新系统，利用脂质纳米颗粒把基因编辑工具直接送入正在发育的鸟类胚胎。”这套方案可以让团队观察特定基因改动会如何影响鸟类发育，“不必等待鸟类完成整个繁育周期直至性成熟。”

公司在周三同时公布，目前尼科巴鸠种群已经达到 36 只，并且已经成功培育出能够发育成卵子和精子的关键细胞。

“尼科巴鸠是渡渡鸟现存亲缘关系最近的物种，这些细胞是我们培育带有渡渡鸟性状个体的核心环节。”他说，下一步团队计划在实验室验证 GenoMorph 给出的预测结果。拉姆继续说道：“最令人振奋的是，我们研发的各项技术正在逐步融合，还能为生命演化树上其他完全不同类群的研究项目提供支持。”

被问及这类基因编辑是否安全时，拉姆称，开发 GenoMorph 这类技术的目的，就是让基因工程“更精准、可控、可检验”。该平台本身并不执行基因编辑操作，只是帮助研究团队筛选值得深入研究的基因改动方案。

“找到潜在编辑靶点，并不代表我们会立刻把它植入动物体内，也不等于默认它是安全的。”他补充道，“我们对这些基因改动识别和验证得越精准，整个研究过程中的决策就越可靠。”

与此同时，Colossal Biosciences 的这项新技术已经得到 XPRIZE 创始人彼得 · 戴曼迪斯（Peter Diamandis）的认可。身为 Colossal Biosciences 投资方的戴曼迪斯，在周三宣布成立新风险投资机构 NeoGenesis Capital，专门扶持那些运用 Colossal Biosciences 可编程生物平台、布局医疗、农业与物种保护领域的企业。