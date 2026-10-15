受益于 AI 热潮，分析师预计台积电有望连续第六个季度创下单季盈利新高

IT之家 10 月 15 日消息，据路透社报道，全球最大的先进人工智能芯片制造商台积电将于周四发布财报，受科技行业基建投入热潮推动，公司有望连续第六个季度创下盈利新高。

分析师表示，市场对台积电 AI 芯片产能，以及先进芯片封装技术 CoWoS 的需求依旧旺盛。

这家亚洲市值最高的企业是英伟达与苹果的核心供应商，强劲需求推动其市值再创新高，约 2 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 13.41 万亿元人民币），几乎是韩国竞争对手三星电子的两倍。

路孚特智能预估系统综合 16 位分析师预测得出的数据显示，台积电预计将在周四财报电话会上公布，第三季度净利润同比大增 65%，达到 7,463 亿新台币（现汇率约合 1,562.75 亿元人民币）。智能预估系统会给预测准确率长期稳定的分析师更高权重。

如果净利润超过 7,065.6 亿新台币（现汇率约合 1,479.54 亿元人民币），就将创下公司单季净利润历史新高，同时实现连续第十一个季度利润增长。

上周台积电公布，第三季度营收同比增长 50%，超出市场预期，创下历史新高。

台积电计划投入 2,650 亿美元（现汇率约合 1.78 万亿元人民币）在美国亚利桑那州建设芯片工厂，其中包含 7 月新增公布的 1,000 亿美元（现汇率约合 6,705.02 亿元人民币）投资。

路透社 9 月曾报道，台积电正在评估赴得克萨斯州投资的可能性。特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）上周也称，其旗下企业将建设并运营 Terafab 人工智能芯片厂区，台积电有可能租赁其中部分厂房。

在 7 月的财报电话会上，台积电上调了本年度资本开支预期，由此前区间上限 520 亿至 560 亿美元（现汇率约合 3,486.61 亿至 3,754.81 亿元人民币），上调至 600 亿至 640 亿美元（现汇率约合 4,023.01 亿至 4,291.22 亿元人民币）。

台积电在台北上市的股票今年以来累计上涨 63%，大盘台湾地区股市同期涨幅为 69%，两者走势大体接近。