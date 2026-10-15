微软 XBOX 调研玩家意见：拟让旗下游戏回归独占，《使命召唤》除外

IT之家 10 月 15 日消息，据报道，XBOX 正向玩家发放调查问卷，调研大家对旗下除《使命召唤》外所有游戏恢复主机独占策略的看法。

IT之家注意到，这份问卷最早由 Windows Central 发现，设置了多个和独占相关的问题。部分问题针对具体游戏，例如《辐射》仅在 XBOX 主机和 PC 平台推出；还有一道题目让玩家设想这样一种情形：除《使命召唤》之外，所有 XBOX 旗下游戏都仅限 XBOX 与 PC 平台。有意思的是，其中一题还提到，停止在 PlayStation、任天堂等平台售卖《我的世界》，但已经购买这款游戏的玩家可以继续保留游戏。不过，已有的《我的世界》版本将不再获得后续更新。

问卷中写道：“设想官方宣布，除《使命召唤》外，所有 XBOX 自研游戏系列的新作都将为主机端 XBOX 独占。仅针对《我的世界》：PlayStation 和任天堂主机平台将不再售卖这款游戏，也不会再推送新内容更新。但你已经拥有的游戏和内容不受任何影响。本次公告不会改变 PC 端的任何安排。”

问卷的各类问题，主要目的是了解玩家是否真的在意独占政策、是否会为此更换游戏主机，或是会不会因为游戏变为独占而放弃游玩。这项调研最终是否会落地实施还不确定；企业会评估各种各样的可能性，无论方案落地的可行性高低。但这一切都说明，XBOX 至少在考虑进一步强化独占策略。

今年夏初，XBOX 宣布《战争机器：E-Day》与《发条革命》将永久独占登陆 XBOX 和 PC 平台，但对于其他游戏的独占态度仍较为含糊。《极限竞速：地平线 6》《神鬼寓言》等作品原定仍会登陆 PS5，至于《上古卷轴 6》这类重磅新作上线时会采用何种发行策略，目前还不明朗。

眼下，我们只能静待后续消息。XBOX 目前处境关键，在上一代主机周期表现不佳之后，其正竭力挽回品牌口碑，同时改善自身财务状况。据报道，XBOX 首席执行官阿莎 · 夏尔马（Asha Sharma）在近期会议上将问题指向 Game Pass，原因是玩家不再有动力在首发当天购买《使命召唤》这类重磅新作。

今年 XBOX 已经调整了部分旧有计划，不再将《使命召唤》纳入 Game Pass 首发入库阵容，还有传闻称，其会在 2027 年对订阅服务的首发入库内容做出调整。夏尔马将带领 XBOX 走向何方值得关注，不过显然，在推出重大改动之前，团队正在调研玩家的想法。