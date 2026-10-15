巴克莱银行分析师：特斯拉、SpaceX 合并或在年内官宣

IT之家 10 月 15 日消息，据彭博社今天（15 日）凌晨报道，巴克莱银行分析师认为，埃隆 · 马斯克旗下的特斯拉与 SpaceX 可能在特斯拉召开年度股东大会前宣布合并。

丹 · 莱维等分析师预计，特斯拉今年的年度股东大会最迟于 12 月 6 日召开。两家公司合并能产生一定的财务协同效应，真正的价值却在于整合双方的 AI 技术，实现垂直整合。

分析师在发给客户的研报中指出，特斯拉与 SpaceX 合并正逐渐成为市场的普遍预期。合并消息预计要到 10 月下旬甚至 11 月初才会公布。然而消息公布得越晚，想在年度股东大会上获得合并批准就越困难。

投资者和分析师一直普遍看好两家公司合并的可能性，尤其是在 SpaceX 今年完成创纪录的 IPO 之后。1 月的消息称，SpaceX 考虑过与特斯拉合并，最终选择收购马斯克创办的 AI 初创企业 xAI。

特斯拉与 SpaceX 不仅有多项业务往来，股东群体也有重叠，马斯克还同时担任两家公司的 CEO。SpaceX 采购了价值超过 1 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.71 亿元人民币）的特斯拉 Cybertruck，xAI 也是特斯拉大型储能电池的重要客户。

双方还共同推进 Terafab 芯片制造项目，计划为特斯拉汽车、自动驾驶出租车和 Optimus 机器人生产芯片，同时开发专供 SpaceX 轨道 AI 卫星使用的芯片。

马斯克近期多次谈到旗下两大公司的业务联系，以及双方如何逐渐融合。他在最近一次财报电话会议上指出，两家公司在许多领域都有业务交集。

巴克莱认为，合并面临的最大障碍是股东投票。特斯拉与 SpaceX 的股东很可能都需要批准交易。

分析师指出：“特斯拉 2025 年年度股东大会上，约 11% 的全部股份表决权属于‘经纪商未投票’，实际上相当于投了反对票。我们认为，如果特斯拉就与 SpaceX 的合并计划进行表决，公司会设法提高股东参与投票的比例。”