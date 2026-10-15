科技大佬拼酒量：马斯克豪饮 3 品脱夺魁，扎克伯格喝黑啤面露难色成全网热梗

IT之家 10 月 15 日消息，科技媒体 metro 昨日（10 月 14 日）发布博文，报道称在互联网世界中，科技大佬们的明争暗斗从不局限于商场与企业实力，甚至连杯中的啤酒都能成为新的战场。

欧洲最具影响力的每日直播科技节目 @etnshow 昨日（10 月 14 日）在 X 平台发布推文，统计了《The Cheeky Pint》播客节目中受邀嘉宾的酒量，并推出了“Cheeky Pint 饮酒排行榜”（The Cheeky Pint Benchmark）。

IT之家注：《The Cheeky Pint》是近年来在科技界与创投圈迅速走红的一档高端科技深度访谈播客节目。该节目打破了传统商业采访的严肃与刻板，以其独特的“酒馆社交”风格著称。

节目的固定录制场景是一个充满爱尔兰风味的传统小酒馆。每一期节目，Stripe 联合创始人约翰 · 科里森（John Collison）都会邀请科技创始人或行业领袖“边喝啤酒边聊天（over a pint）”。

Meta 首席执行官扎克伯格与公司首席 AI 官汪滔（Alexandr Wang）一同做客该节目，扎克伯格甚至特意从都柏林空运了一整桶正宗的爱尔兰健力士（Guinness）黑啤。

在扎克伯格喝下第一口黑啤后，他的面部表情管理似乎瞬间“失控”。网民们迅速捕捉到了他眉头紧锁、近乎痛苦的 wince（龇牙咧嘴）表情，该片段在各大社交平台疯狂流传。有网友调侃道：“他仿佛在试图咀嚼那口啤酒”，还有人开玩笑称“这可能是他这辈子遇到过最艰难的挑战”。

面对排山倒海的恶搞，扎克伯格本人通过其社交账号（@finkd）冷冷地幽默回应了一句：“那只是我的日常表情（that's just my face）”。

就在扎克伯格的“饮酒囧态”引发互联网狂欢之际，该节目的数据统计随之出炉。播客团队的内部人员强制让实习生看完了往期所有节目，精准计算出了各位科技巨头在录制时的真实饮酒量，并推出了“Cheeky Pint 饮酒排行榜”。

在这份涵盖了 38 位科技巨头的榜单中，全球首富埃隆 · 马斯克在做客该节目时轻松灌下整整 3 品脱（约 1.7 升）的健力士黑啤，展现出惊人的豪饮实力。

尽管第一口喝得极其痛苦，但扎克伯格最终还是硬着头皮喝掉了 1 又 1/6 品脱（约 663 毫升），虽然比不过马斯克，但依然排到了前十，甚至击败了 Anthropic 的创始人达里奥 · 阿莫代（Dario Amodei）。