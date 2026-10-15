苹果库克、腾讯马化腾、百度李彦宏登上《新闻联播》，参加清华经管学院顾问委员会 2026 年会

IT之家 10 月 15 日消息，清华大学经济管理学院顾问委员会 2026 年会议于 10 月 13 日、14 日在北京召开。这是顾问委员会成立以来的第 27 次年度会议。

在 10 月 14 日晚的央视《新闻联播》节目中，苹果执行董事长蒂姆 · 库克、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾、百度创始人李彦宏均出现在镜头中。

IT之家查询清华大学经济管理学院官网获悉，清华大学经济管理学院顾问委员会成立于 2000 年 10 月，委员大多是国际著名跨国公司董事长，也包括世界一流大学商学院院长和诺贝尔经济学奖获得者，现有 69 位委员，共 71 位成员。境外委员中有国际知名企业家 53 位，国际顶尖大学校长两位、海外知名商学院院长 4 位、诺贝尔经济学奖获得者两位。

该顾问委员会的使命是加强学院与外部各界的联系，提升学院在科研和教学方面的整体水平，帮助学院建设成为世界一流的经济管理学院。顾问委员会每年召开一次年会，讨论学院的工作进展和面临的挑战，为学院战略性和方向性的事务出谋划策。

目前清华大学经济管理学院顾问委员会的主席是蒂姆 · 库克，委员名单则包括李彦宏、马云、马化腾、埃隆 · 马斯克、萨提亚 · 纳德拉、马克 · 扎克伯格等一众企业领袖，委员名单今年还新增了黄仁勋、苏姿丰等。

多位网友 10 月 13 日晒出图片和视频，在清华大学经济管理学院看到了苹果执行董事长蒂姆 · 库克。

库克本月再次来华，首站落地广东广州，与运动员苏炳添一起喝早茶，然后前往北京参观了爱奇艺公司、视察苹果三里屯 Apple Store。