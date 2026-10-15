索尼强制要求 PS5 升级 14.10 固件才能登录 PSN，破解主机被迫二选一

IT之家 10 月 15 日消息，索尼 PlayStation 主机的盗版与自制程序爱好者如今不得不做出取舍。索尼现在要求用户必须安装最新 14.10 版本固件才能登录 PSN。已经破解、利用漏洞的 PS5 主机，将无法联机游玩已购游戏，也不能使用各类网络功能。

IT之家注意到，Reddit 的 PS5homebrew 社区分享了固件版本 14.00 的主机尝试登录 PSN 账号时的情况：如果不升级系统，玩家只能使用离线功能。

Relapse 这款 PS5 破解工具在适配 13.60 版本系统后获得新进展。该破解实现了内核读写权限，用户可以运行非官方应用程序。而对索尼来说更头疼的是，它为盗版以及游戏备份版本的运行打开了大门。

Byepervisor Reborn 漏洞的热度也在上升。和 Relapse 一样，这套虚拟机监控程序绕过方案在 9 月 16 日推送 14.00 固件前都可以正常使用。10 月 1 日索尼推出 14.10 版本，新增多项未公开的安全修复。

Reddit 上的自制程序爱好者此前一直刻意避开新版固件。一部分人保持主机离线使用，还有一些不够谨慎的用户一边破解一边继续使用 PSN 功能。但现在这条路已经行不通，玩家被迫做出艰难选择。另一个办法就是等待，寄希望于漏洞开发者找到新的系统安全缺陷。

一旦失去网络连接，PS4 与 PS5 游戏的多人模式大多无法正常运行。如果数字版授权无法完成校验，游戏甚至可能无法启动。破解后的 PS5 主机也无法访问 PlayStation 商店。

强制 PSN 用户升级系统并不是索尼的新手段。但还有其他迹象表明，索尼已经察觉到盗版行为有所增多。此前自制程序商店 Overdrive 下架，外界怀疑索尼互动娱乐（SIE）发出了停止侵权的律师函。该商店原本提供热门游戏备份文件下载。

Overdrive 这个非官方市场的各类克隆版本很快接连出现。与此同时，游戏发行商也开始重视主机破解带来的威胁。数据挖掘信息显示，尽管《GTA 6》以单人玩法为主，但游戏发售当日就要求主机系统版本达到 14.10。