七彩虹官宣 iGame X870E ULTRA-S 主板，秀 192GB 6600CL28 内存超频

IT之家 10 月 15 日消息，七彩虹 (Colorful) 现已在其官网上线 iGame X870E ULTRA-S V14 主板，这也是其第四款 AMD X870E 芯片组产品。

此款主板采用 ATX 板型，基于 8 层低损耗 PCB；配备 16+2+1 相 80A DrMOS 供电，搭配 FCC 铁素体电感、10K 黑金电容，提供 2 组 EPS 8-Pin CPU 供电接口。

其内置独立时钟芯片；支持扩展卡、M.2 快拆；提供 80 Debug 数显屏、EZ Debug 自检灯；配套一体式防护背板；支持 X3D AI 高帧模式。

而在扩展性方面，该型号提供 2 条 PCIe 插槽，拆分 PCIe ×16 实现 5 个 M.2 SSD 盘位，另有 4 个 SATA III 接口；配备瑞昱 RTL8126-CG 5GbE 有线网卡、联发科技 MT7925 Wi-Fi 7 无线网卡；提供 2 个 USB-C 40Gbps。

七彩虹宣称 iGame X870E ULTRA-S V14 支持 8400+ MT/s 的 DDR5 内存超频，企业官方也在昨日展示了其 48GB×4 6600CL28 过测的实际表现。