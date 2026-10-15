微软最强防线 Defender 入驻 Linux 平台，提供完善安全“全家桶”

IT之家 10 月 15 日消息，微软昨日（10 月 14 日）发布公告，宣布以公共预览版（Public Preview）形式，面向 Linux 平台推出微软最强防线 Microsoft Defender，整合企业级杀毒软件、端点检测与响应（EDR）、漏洞管理及高级安全工具等。

在适用 Linux 发行版本上，微软表示 Linux 版 Microsoft Defender 支持 RHEL、CentOS、Ubuntu、Debian、SLES、Fedora 和 Oracle Linux 等，不过用户需要 Microsoft Defender 端点保护计划 2 或 Microsoft 365 E5/E7 订阅。

功能方面，IT之家援引博文介绍，Linux 版 Microsoft Defender 提供完善的安全解决方案，在防病毒解决方案外，还支持端点检测与响应 (EDR)、威胁分析、高级威胁搜寻查询、实时响应、设备隔离、设备清单、Defender 漏洞管理等功能。

部署方面，微软简化了安装方式，提供统一的安全运维体验、更强大的安全性和更快的响应速度。Defender 能够识别设备位于数据中心、云端还是开发人员处，并能在清单和安全工作流程中标识操作。