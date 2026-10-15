R 星曾计划同步开发《GTA 6》与《荒野大镖客 2》，因难度太大而放弃

IT之家 10 月 15 日消息，Rockstar Games 透露，公司原本计划同步开发《GTA 6》与《荒野大镖客：救赎 2》，这意味着《GTA 6》这款游戏的面世时间，原本可能远比大家预想的更早。

IT之家注意到，彭博社的一篇最新报道称，Rockstar Games 最初打算同时推进《荒野大镖客 2》和《GTA 6》的开发，但这个方案很快被证明难以落地。Rockstar North 联合工作室负责人罗布 · 尼尔森（Rob Nelson）意识到，《荒野大镖客：救赎 2》的开发目标宏大，需要全体人员集中攻坚，这也意味着《GTA 6》项目只能暂时搁置。不过尼尔森在接受彭博社采访时表示，《荒野大镖客》项目积累的成果，后续会在《GTA 6》中“发挥价值”，《GTA 6》将从中受益。

事实也确实如此，《GTA 6》大量沿用了《荒野大镖客：救赎 2》的设计思路与系统，其中就包括非玩家角色交互系统。如果当初坚持同步开发这款西部题材续作和《GTA 6》，《GTA 6》大概率不会是如今的模样。但对玩家而言遗憾的是，这也拉长了游戏的开发周期。如果双项目并行开发，Rockstar 原本有可能在 2020 年代初推出《GTA 6》。

当然，Rockstar 对外公布的首个《GTA 6》发售时间窗口为 2025 年。这款游戏经历数次延期，这让母公司 Take-Two Interactive 首席执行官施特劳斯 · 泽尔尼克（Strauss Zelnick）十分意外。Rockstar 发行负责人詹妮弗 · 科尔贝（Jennifer Kolbe）回忆，在首次官宣延期的数月之后，她不得不致电泽尔尼克，告知团队还需要更多开发时间。

科尔贝回忆：“我记得他当时说，‘你在开玩笑吧。快告诉我你是在开玩笑。’但当我们解释完背后的原因，他理解了。我觉得我们很幸运，他能如此通情达理。很多老板会直接说：‘你们必须想办法按时交付。’我们真的很庆幸没有陷入那样的处境，很多开发团队都会遇到这种情况，我们也都玩过这类仓促赶工的作品，体验并不理想。”

报道还澄清了一则传闻：《GTA 6》并非自 2013 年《GTA5》发售之后就立刻进入实质性开发阶段，但这不代表 Rockstar 是等到《荒野大镖客 2》发售后才启动相关工作。早在 2014 年，Rockstar 内部多个团队与管理层就已经开始调研、构思《GTA 6》。Rockstar 在近期多次采访中提到，2010 年代中后期，团队曾前往佛罗里达州实地调研，为《GTA 6》挖掘创意。

报道提到，直到 2019 年末，也就是《荒野大镖客 2》发售一年之后，团队才完成《GTA 6》故事大纲的雏形。即便在那之后，团队也花费了很长时间，才完整敲定这款游戏的整体定位。Rockstar 承诺，下一款作品不会再耗费如此漫长的开发周期，因为后续项目面临的阻碍预计会更少。

开发《GTA 6》期间，Rockstar 的员工规模扩大了一倍，项目遭遇多次内容泄露，疫情期间开发效率下滑，还经历了诸多其他问题。工作室也对内部运营模式做出了重大调整，希望以此为后续项目打下良好基础。

Rockstar 的下一款新作是什么，目前尚无定论。部分玩家期待《荒野大镖客 3》，也有不少玩家希望 Rockstar 打破交替推出《荒野大镖客》和《GTA》系列的循环，尝试全新 IP，或是重启其他经典 IP。无论如何，新作预计不会再耗时八年之久。