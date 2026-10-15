小米智能门锁 5C 猫眼版开售：支持 11 种开锁方式，新品到手价 999 元

IT之家 10 月 15 日消息，小米智能门锁 5C 猫眼版现已开售，新品到手价 999 元。

该产品升级自弹锁体，支持关门自动上锁；升级猫眼遮挡检测与逗留抓拍，新增远程开锁方式；提供多达 11 种便捷开锁方式，覆盖 AI 指纹、固定密码、访客密码、微信小程序、米家 APP 蓝牙 / 远程开锁、机械钥匙，还可选配小米手机、小米手表、小米手环、NFC 门卡开锁，适合全家不同年龄段人群使用。

门锁搭载全新自弹锁体，支持关门自动上锁，无需上提把手即可完成上锁。锁体采用离合结构内置设计，搭配直插式 C 级锁芯贯穿结构设计，可有效防止外力拆卸前面板后直接开锁，还能抵御暴力下压外把手开锁，更加可靠安全，同时内置传感器可精准监测锁体异常，门虚掩时及时发声告警。

门锁配备 AI 智能猫眼，支持有人逗留抓拍，搭载多重 AI 检测算法，门前有人经过、逗留均可实时录像并推送告警通知，还可自定义设置，减少漏报误报，并且新增遮挡检测异常告警。

门锁内侧配备 3.5 英寸显示屏，用户可直接在门内查看门外动态，随时掌握门前情况。

其配备 100 万像素摄像头，拥有 160 度超广角，支持 AI 人形检测、AI 遮挡检测，支持多设备跨屏联动，提供 3 天滚动循环云储存。同时搭载微光全彩夜视技术，多颗夜视补光灯配合智能动态夜视系统，可在微光环境下还原清晰彩色画面，门前完全漆黑时也可切换黑白夜视模式捕捉细节。

续航方面，这款门锁采用双模智能供电系统，锂电池 + 干电池智能供电，锂电池电量充足时驱动全部智能功能，锂电池耗尽后自动切换为干电池供电，基础开锁功能不受影响。官方数据显示，5000mAh 锂电池可续航 5 个月，4 节 5 号碱性电池可续航 6 个月，配备 Type-C 应急供电口，可外接充电宝临时开锁。

访客按铃时，门内大屏自动亮起，方便老人孩子查看；同时支持跨屏联动，可在门内屏、小米电视等多设备查看门前动态，还支持手机变声可视对讲与远程开锁，随时随地确认访客身份，独居也更安心。

门锁支持小米澎湃智联，可与多种智能设备联动，打造全屋智能场景。

IT之家附详细参数如下：

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