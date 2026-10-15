泰坦军团推出 FHD 820Hz 显示器 U255L ULTRA，覆盖 AGLR 镀膜

IT之家 10 月 15 日消息，泰坦军团 (Titan Army) 近日推出了 U255L ULTRA 显示器。这一型号采用 24.5" Ultra Fast IPS 面板，支持 FHD (1920×1080) 分辨率、820Hz 刷新率。
U255L ULTRA 基于 TCL 华星技术堆栈，采用 HFS 第二代 Oxide 面板，搭配 QD 量子点技术，结合内外 LR 低反射光学薄膜和微米级表层 AG 防眩光蚀刻。此外，其搭载双侧入式背光，提供 600nits 的 HDR 峰值亮度，支持 DyDS Pluse 动态清晰技术。
U255L ULTRA 静态对比度 1000:1；色深 8-bit，色域 99% sRGB / DCI-P3 / Adobe RGB，色偏（平均值）ΔE＜1；提供 2 个 HDMI 2.1、2 个 DisplayPort 1.4、2 个 USB-A（下行）、1 个 3.5mm 音频输出插孔、1 个 USB-B（上行）。
其背壳集成发光 LOGO 灯、折叠式金属耳机挂钩；支架支持 35° 后仰，升降行程达 150mm，配备高度与旋转刻度，集成束线扣；底座厚度 2mm。