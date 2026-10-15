工信部通报存在侵害用户权益行为的 17 款 App 及 SDK

IT之家 10 月 15 日消息，根据中央网信办、工业和信息化部、公安部联合发布的《关于开展 2026 年个人信息保护系列专项行动的公告》，依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，工信部对 App、SDK 违法违规收集使用个人信息等问题开展治理。近期，经组织第三方检测机构进行抽查，共发现 17 款 App 及 SDK 存在侵害用户权益行为，现予以通报。
IT之家附上此次通报的 App、SDK 如下表：
|序号
|应用名称
|应用开发者
|应用来源
|版本
|所涉问题
|1
|全网电视直播
|长沙兔斯科技有限公司
|OPPO 软件商店
|1.0.5
|信息窗口无法关闭；违规收集个人信息
|2
|通话记录速查助手
|天津逸可科技有限公司
|OPPO 软件商店
|1.0.1
|信息窗口无法关闭；违规收集个人信息
|3
|AR 素描与画画
|长沙峰群科技有限公司
|OPPO 软件商店
|1.0.4
|信息窗口无法关闭；违规收集个人信息
|4
|360 相机
|成都智合华盛科技有限公司
|小米应用商店
|1.0.0
|信息窗口滑动乱跳转
|5
|爱玛出行
|爱玛科技集团股份有限公司
|豌豆荚
|5.9.4
|违规收集个人信息；APP 频繁自启动和关联启动
|6
|租号虎
|天津多点分享信息技术有限公司北京分公司
|快手
|1.0.8
|APP 强制、频繁、过度索取权限
|7
|租号真香
|北京当趣科技有限公司
|快手
|1.0.8
|违规使用个人信息；APP 强制、频繁、过度索取权限
|8
|大转盘小决定
|世纪海外（北京）文化传媒有限公司
|三星应用商店
|5.0.5271
|违规收集个人信息
|9
|斯丽比迪床垫
|深圳斯丽比迪家居用品有限公司
|微信小程序
|/
|违规收集个人信息
|10
|火柴棍床垫
|上海火柴棍家居有限公司
|微信小程序
|/
|违规收集个人信息；强制用户使用定向推送功能
|11
|美立眠床垫
|东莞市卓邦家具有限公司
|微信小程序
|/
|违规收集个人信息；强制用户使用定向推送功能
|12
|小猫快玩
|天津乐儿优科技有限公司
|快手
|3.5.3
|违规收集个人信息；违规使用个人信息
|13
|乐创云 52 收卡
|沈阳乐创云科技有限公司
|支付宝小程序
|0.0.10
|违规收集个人信息
|14
|66 小鸭鸭
|海南侠游网络科技有限公司
|抖音
|7.1.67
|违规收集个人信息；应用分发平台上的 APP 信息明示不到位
|15
|元气 SDK (Android)
|武汉元气智广科技有限公司
|官网
|7.4.0
|信息窗口点击乱跳转；违规收集个人信息
|16
|萤火虫广告 SDK (Android)
|北京燎原之火科技有限公司
|官网
|1.8.20
|超范围收集个人信息；SDK 信息公示不到位
|17
|引力引擎 SDK (Android)
|深圳引力引擎科技有限公司
|官网
|5.0.34
|违规收集个人信息；超范围收集个人信息