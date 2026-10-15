工信部通报存在侵害用户权益行为的 17 款 App 及 SDK

IT之家 10 月 15 日消息，根据中央网信办、工业和信息化部、公安部联合发布的《关于开展 2026 年个人信息保护系列专项行动的公告》，依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，工信部对 App、SDK 违法违规收集使用个人信息等问题开展治理。近期，经组织第三方检测机构进行抽查，共发现 17 款 App 及 SDK 存在侵害用户权益行为，现予以通报。

IT之家附上此次通报的 App、SDK 如下表：