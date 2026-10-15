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工信部通报存在侵害用户权益行为的 17 款 App 及 SDK

2026/10/15 10:16:32 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 10 月 15 日消息，根据中央网信办、工业和信息化部、公安部联合发布的《关于开展 2026 年个人信息保护系列专项行动的公告》，依据《个人信息保护法》《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，工信部对 App、SDK 违法违规收集使用个人信息等问题开展治理。近期，经组织第三方检测机构进行抽查，共发现 17 款 App 及 SDK 存在侵害用户权益行为，现予以通报。

IT之家附上此次通报的 App、SDK 如下表：

序号应用名称应用开发者应用来源版本所涉问题
1全网电视直播长沙兔斯科技有限公司OPPO 软件商店1.0.5信息窗口无法关闭；违规收集个人信息
2通话记录速查助手天津逸可科技有限公司OPPO 软件商店1.0.1信息窗口无法关闭；违规收集个人信息
3AR 素描与画画长沙峰群科技有限公司OPPO 软件商店1.0.4信息窗口无法关闭；违规收集个人信息
4360 相机成都智合华盛科技有限公司小米应用商店1.0.0信息窗口滑动乱跳转
5爱玛出行爱玛科技集团股份有限公司豌豆荚5.9.4违规收集个人信息；APP 频繁自启动和关联启动
6租号虎天津多点分享信息技术有限公司北京分公司快手1.0.8APP 强制、频繁、过度索取权限
7租号真香北京当趣科技有限公司快手1.0.8违规使用个人信息；APP 强制、频繁、过度索取权限
8大转盘小决定世纪海外（北京）文化传媒有限公司三星应用商店5.0.5271违规收集个人信息
9斯丽比迪床垫深圳斯丽比迪家居用品有限公司微信小程序/违规收集个人信息
10火柴棍床垫上海火柴棍家居有限公司微信小程序/违规收集个人信息；强制用户使用定向推送功能
11美立眠床垫东莞市卓邦家具有限公司微信小程序/违规收集个人信息；强制用户使用定向推送功能
12小猫快玩天津乐儿优科技有限公司快手3.5.3违规收集个人信息；违规使用个人信息
13乐创云 52 收卡沈阳乐创云科技有限公司支付宝小程序0.0.10违规收集个人信息
1466 小鸭鸭海南侠游网络科技有限公司抖音7.1.67违规收集个人信息；应用分发平台上的 APP 信息明示不到位
15元气 SDK (Android)武汉元气智广科技有限公司官网7.4.0信息窗口点击乱跳转；违规收集个人信息
16萤火虫广告 SDK (Android)北京燎原之火科技有限公司官网1.8.20超范围收集个人信息；SDK 信息公示不到位
17引力引擎 SDK (Android)深圳引力引擎科技有限公司官网5.0.34违规收集个人信息；超范围收集个人信息
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关键词：工信部App

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