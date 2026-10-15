消息称微软 Azure 收入同比大涨 40%，内部却要求削减 20% 成本

IT之家 10 月 15 日消息，据 The Information 报道，负责微软 Azure 的团队正被要求勒紧裤带，微软 Azure 部门总裁 Girish Bablani 据称要求内部降低 20% 的成本。

微软否认了该报告，并表示 Azure 领导层未指示员工制定正式的成本削减策略，且业务经常为多种突发情况做好准备。

The Information 消息人士透露，该部门约有 11,500 名员工，具体降本方式仍在讨论中，其中一个选择是终止与第三方的合同。报告未具体说明是否会裁减任何岗位。

截至今年 6 月的财年内，微软 Azure 创造了 1,019 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6,833.92 亿元人民币）的收入，比去年同期增长了 40%；第二季度收入增长 43%，占微软整体收入的近 31%。

报道称这些削减成本措施有两个目的。首先是 AI 数据中心的持续扩张，这是一项前所未有的开支。截至今年第二季度，微软的资本支出总额约为 410 亿美元（现汇率约合 2,749.66 亿元人民币），同比增长 69%。此外，微软还希望留住员工，而 Meta 和 Anthropic 等竞争对手也在全力扩展其 AI 能力，通过提高薪资来争取员工。