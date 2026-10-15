曾毓群向上海交通大学宁德高等研究院捐赠 150 万股宁德时代股票，价值约 4 亿元

IT之家 10 月 15 日消息，宁德时代董事长曾毓群今日（10 月 15 日）在 2026 世界储能大会现场，向上海交通大学宁德高等研究院捐赠 150 万股宁德时代股票，按照当前股价计算，价值约为 4 亿元。

IT之家查询获悉，上海交通大学福建（宁德）高等研究院是 2026 年 6 月正式落地宁德的共建研究机构，由宁德市人民政府、上海交通大学、福建省教育厅、宁德时代新能源科技股份有限公司四方合作建设，不是交大的分校或校区，而是把科研团队直接放到宁德产业一线。

该研究院作为“教育、科技、人才”一体化改革试点先行区，纳入福建省“十五五”重点项目，依托上海交通大学顶尖学科、人才、科研优势，立足宁德建设世界级新能源产业集群的战略定位，着力打造“卓越人才培养、前沿科研创新、产业成果转化、政府决策咨询”四位一体的世界级新型研究载体。

10 月 10 日，上海交通大学福建（宁德）高等研究院 2027 级研究生招生宣布启动。全日制专业学位硕士，学制 2.5 年（1 年在校学习 + 1.5 年在研究院实践）。2027 级拟招收约 50 名专业学位硕士研究生（含 20 名宁德时代联培基地专项）。

依托宁德时代等全球领先的产业科技力量，学生从入学起即深度融入新能源电池、钙钛矿光伏、零碳系统、具身智能、电动汽车、电动船舶、电动飞机、智慧健康、智慧工厂等新质生产力科技研发。

学习年限按上海交通大学研究生学籍管理规定执行。学生第一学年在上海交通大学校内完成专业课程学习，学生自第二学年起在宁德高研院开展科研实践，直至毕业。毕业证书和学位证书与招生院系同专业的其他研究生一致；由宁德时代等领军企业专家与校内高水平学者组成双导师团队协同带教。

【研究院一期】

项目坐落于宁德海滨，毗邻宁德时代 21C 实验室，集教学实践、科研实验、算力中心、会议报告、运动健康等多功能于一体的科研教学大楼，总建筑面积约 23000㎡，计划于 2027 年 12 月交付使用。

【研究院二期】

项目选址在宁德岚口，规划用地面积 200-300 亩，建筑面积约 18 万㎡，预计 2029 年竣工。建筑群呼应山地环境，构建集前沿储能、光伏技术、健康科技、AI native campus 于一体的新型校园。