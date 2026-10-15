大湾区空铁联运再扩容，“机票 + 广东城际”接驳服务落地深圳机场

IT之家 10 月 15 日消息，据央视新闻报道，10 月 15 日（今天）起，粤港澳大湾区空铁联运服务范围进一步扩大。广州地铁携手中国南方航空、中国东方航空推出的“机票 + 广东城际”免费城际接驳服务，正式落地深圳宝安国际机场。

按照规定，凡购买南航、东航符合条件航班机票的旅客，每趟航程均可通过南航 App“地面交通”专区或东航 App“畅易行”专区，免费领取一张单程城际车票，凭此票可搭乘广东城际铁路前往或离开深圳机场站（T3）、深圳机场北站，实现“一次购票、全程畅行”。具体航班及舱位适用规则以南航、东航公告为准。

需要注意的是，首次使用广东城际铁路公交化多元支付票务系统的旅客，需提前完成实名注册。

IT之家从报道中获悉，今年 7 月，该服务已依托广州地铁集团公交化运营的广东城际铁路线网，在广州白云国际机场率先落地，覆盖广州、佛山、东莞、清远、惠州、肇庆六市。上线两个多月以来，累计服务超 2.5 万名空铁联程旅客。此次延伸至深圳后，广州、深圳两地机场空铁联运布局进一步完善，不仅扩大了大湾区空铁联运的覆盖范围，也提升了大湾区整体交通通达能力，为旅客往返深圳宝安国际机场提供了全新的接驳选择。