中国科学家首次用中国大模型攻克世界级数学难题，曾困扰学界 30 余年

IT之家 10 月 15 日消息，上海人工智能实验室今日发文，困扰数学界 30 余年的世界级难题 —— 三维 Ghys 猜想迎来了破解。

上海人工智能实验室访问学者、大湾区大学教授许地生团队依托书生科学多模态大模型 S2（书生-S2），基于“通专融合”技术路径，通过人机协同完成了三维 Ghys 猜想证明。

北京大学董彬教授、刘若川院士团队利用其开发的 SHEAF 框架对本次证明完成形式化验证，验证了这一工作的正确性。这标志着中国科学家首次用中国大模型攻克世界级数学难题。

Ghys 猜想由法国数学家艾蒂安 · 吉斯（Étienne Ghys）于 1995 年提出，猜测每一个紧致复流形上的全纯 Anosov 系统，都双全纯共轭于某个复 infra-幂零流形上的全纯仿射自同构。该问题兼具理论难度与学科标志性价值，被动力系统领域数学专家公认为该领域重要的长期公开问题之一，是检验数学推理能力的一块试金石。

相关论文已在预印本平台（arXiv）发布，其形式化代码也在 Github 平台公开。IT之家附链接如下：

https://github.com/frenzymath/HolomorphicAnosov

上海人工智能实验室表示，本项研究的意义还在于验证了一种新的科研范式。传统数学研究依赖个体天才的漫长摸索，而本次攻关将专家直觉系统性接入机器求解回路，形成“系统探索 — 专家判断 — 成果积累 — 反馈修正”的闭环。这一范式可复制推广至更多“搜索空间巨大而专家稀缺”的基础研究领域，实现更多“从 0 到 1”的原始创新突破。

接下来，依托本次研究跑通的完整能力闭环，团队将进一步封装为书生 · 端砚科学发现平台可复用的数学验证模块，供后续科学问题研究直接调用。同时，以三维 Ghys 猜想的突破作为起点，上海人工智能实验室将沉淀的推理能力扩展应用于数学结构同源的其他学科；取得新突破后，再将新推理能力封装回端砚平台复用，与更多学科结合寻求下一轮突破，形成“突破 — 封装 — 复用 — 再突破”的自进化飞轮。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。