昆仑万维发布世界首款消费级显卡视频大模型游戏，同步开源

IT之家 10 月 15 日消息，昆仑万维今日发布世界上第一款运行在单张消费级显卡上的视频大模型游戏 ——Matrix-Game 4.0。

昆仑万维介绍称，“Matrix-Game 4.0 构建起了游戏世界模型的新范式：由游戏引擎维护世界状态与交互规则，由视频生成模型实时呈现精细画面。它把 480p、60 FPS 的实时游戏体验，装进了一张 NVIDIA RTX 5090；从你按下按键，到画面做出反应，延迟低于 150 毫秒。Matrix-Game 4.0 首次跑通了‘代码生成游戏逻辑 → 结构画面提供结构约束 → 视频模型实时渲染’的完整闭环，让游戏原型开发、个性化定制与 UGC 从此拥有了真正可落地的技术路径。项目已同步开源。”

IT之家注意到，Matrix-Game 4.0 在发布时同步开源，未来，团队将持续迭代模型：部署 refiner 提高画面分辨率，探索跨玩家视角保持一致的多人联机体验，提供更细粒度的画面控制，并拓展对更多游戏类型与场景的支持。

开源地址及项目网站：

Github：https://github.com/SkyworkAI/Matrix-Game.git

Huggingface：https://huggingface.co/Skywork/Matrix-Game-4.0

项目网站：https://matrix-game-v4-0.github.io/page/

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