瑞典一综艺节目整季制作文件疑被 AI 智能体删除，团队只能从头重剪

IT之家 10 月 15 日消息，随着 Claude、Muse 等 AI 智能体日益普及，AI 失控当今已不算什么新鲜事，出了问题就把责任推给 AI 似乎更成了一种风气。

瑞典真人竞技节目《The Challenge Sverige》最近也卷入了一场这样的风波。

当地时间 14 日，瑞典《晚报》披露了一起令人难以置信的事件：据称，一款 AI 智能体竟然删除了《The Challenge Sverige》即将播出的整季节目，当时距离首播只剩几个星期。

该报获悉，被删除的剪辑文件无法恢复，制作公司 Mastiff 只能安排团队从头剪辑整季节目。

图源：Pixabay

据知情人士透露，Mastiff 允许智能体接入服务器后，整季节目遭到删除。过去一年的心血付诸东流，数百名工作人员只得重新投入制作。

新一季节目原定于 11 月 22 日播出。负责播出的 TV4 电视台确认，节目因“技术故障”推迟至明年首播，但对于文件是否遭 AI 智能体删除，电视台称并不知情。

报道刊发后，TV4 节目总监米娅 · 林德奎斯特试图为 AI 减轻部分责任，称此次事故并非 AI 智能体擅自行动所致。她在回应中解释道：“现在多数制作公司都会在工作中使用 AI，但跟这完全是两码事。真正的问题在于备份系统失效，导致整季节目必须从头剪辑。原始素材都还在，所以素材本身没问题，只是难免会耽误时间。”

据IT之家了解，米娅最终将事故归咎于“人为因素”而非 AI。不过，她的解释并没有彻底排除 AI 参与事故的可能。

《晚报》将消息告诉节目主持人艾哈迈德 · 贝尔汉时，他似乎并没有太受打击。贝尔汉听后笑着说：“真的假的？！我就知道 AI 迟早会要我的命，这才刚刚开始。”