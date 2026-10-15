阿维塔 06 车型焕新上市：半隐藏门把手、安全舒适配置升级，限时权益价 20.59 万起

IT之家 10 月 15 日消息，阿维塔 06 车型今日焕新上市，Max 增程版限时权益价 20.59 万元，Max 纯电版限时权益价 21.59 万元。

阿维塔 06 焕新车型拥有华为乾崑 ADS 5 加持，安全与舒适焕新升级，搭载 4D 毫米波雷达、半隐藏式门把手、华为乾崑全维防碰撞系统 CAS 5.0，车内应急机械拉手也进行了优化。

该车尺寸为 4855*1960*1467mm，轴距 2940mm；搭载鸿蒙座舱 HarmonySpace 5，采用 35.4 英寸 4K 全景星环屏、15.6 英寸中控屏以及双 6.7 英寸高清后视屏；MoLA 混合大模型 Agent 架构上车，语音对话更贴近真人沟通。

该车还搭载主 / 副驾双零重力座椅、英国之宝音响系统、双层镀银全景天幕、NAPPA 真皮座椅、超清广角电子内后视镜、纳米水离子空调等，全系标配 9 个安全气囊。

动力系统方面，该车全系标配宁德时代电池，增程版 CLTC 纯电续航 230km、纯电版 650km；采用单电机后驱布局，电机功率最高 252kW，纯电版采用全域 800V 碳化硅平台。