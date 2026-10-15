微软办公 AI 智能体技术突破：不换模型响应提速 400%，词元消耗减 30%

IT之家 10 月 15 日消息，科技媒体 NeoWin 今天（10 月 15 日）发布博文，报道称在企业内部知识密集型场景下，微软为 Copilot 等 AI 智能体带来技术突破，不升级底层大模型的前提下，AI 智能体响应速度提升至原来的 4 倍，同时词元（Token）消耗减少约 30%。

IT之家援引博文介绍，微软表示在企业办公场景中，项目信息往往零散分布于邮件、Teams 会议记录和技术文档中。以往 AI 智能体需要逐一检索并处理这些碎片化源数据，导致高延迟与高昂的计算成本。

而最新技术依托于 SharePoint 并搭载了微软全新的 Work IQ 知识编译引擎，能够自动转化跨组织机构的散落信息为结构化知识库，供 AI 智能体直接、高效地调取。

在适用场景方面，主要覆盖跨文档问答、团队上下文检索，整理会议要点、汇总项目状态、检索内部流程、准备客户沟通材料，或按既有资料生成初稿等。

该功能现已向 Frontier Preview 租户推出。组织可将知识库添加至现有 SharePoint 网站，包括支撑 Teams 频道和 Microsoft 365 群组的网站。

该预览功能目前仅向启用按使用量计费的用户开放，管理员可通过 Microsoft 365 管理中心管理访问权限与支出。微软还计划扩展至 Copilot Studio 自定义智能体，并开发自动化维护能力，让知识库随企业内容更新。