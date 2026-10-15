苹果 AirPods 5 耳机京东 PLUS 加补 100 元：限地区国补后预计仅需 758 元新低

苹果今年 9 月宣布推出 AirPods 5，支持主动降噪，国行定价 999 元起。

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AirPods 5 采用全新多孔声学架构，具备新一代自适应均衡功能，打造更具沉浸感的音效。突破性的无耳塞式主动降噪功能，消除外部噪音效果相较 AirPods 4（支持主动降噪）提升最高 50%，通透模式也更为自然。用户还可使用头部动作回应 Siri。

专为 AirPods 5 重新打造的全新多孔声学架构和新一代自适应均衡功能，灵感源自 AirPods Pro 3，适用于更多耳形，可呈现更丰富细腻的音质。

对于有更高需求的用户，配备无线充电盒的 AirPods 5 进一步大幅提升了 AirPods 体验。AirPods 5 首次为无耳塞式耳机配备了支持音量轻扫功能的力度感应器，用户可上下轻扫耳机柄来快速调节音量。

得益于重新设计的电池，AirPods 5 电池续航能力亦有提升。单次充电后，启用主动降噪的播放时间最长可达 5 小时，比 AirPods 4（支持主动降噪）长 1 小时。搭配充电盒使用并启用主动降噪功能时，续航时间最长可达 22 小时。无线充电盒支持 Apple Watch 充电器、Qi 兼容充电器和 USB-C 充电。

新款 AirPods 5 设计以环保为宗旨，整体使用的再生材料占比达到 40%，包括无线充电盒采用 70% 再生塑料，电池采用 100% 再生钴。AirPods 5 整个供应链上的生产过程使用 35% 可再生能源，如风能和太阳能。与其他 Apple 产品一样，其纸质包装采用 100% 纤维基材料，用户在家中即可轻松回收处理。

IT之家从苹果官方获悉，AirPods 5 还具备升级的防尘、抗汗、抗水性能，售价 RMB 999。

对于有更高需求的用户，配备无线充电盒的 AirPods 5 具备更长的电池续航时间和耳机柄音量控制功能，售价为 RMB 1,149。

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