2026 年 9 月国内动力电池装车量 87.2GWh，同比增长 14.7%

IT之家 10 月 15 日消息，中国汽车动力电池产业创新联盟今日发布了 2026 年 9 月动力电池月度信息。
产量方面：
9 月，我国动力和储能电池合计产量为 237.8GWh，环比增长 0.3%，同比增长 57.3%。
1-9 月，我国动力和储能电池累计产量为 1833.1GWh，累计同比增长 63.4%。
销量方面：
9 月，我国动力和储能电池销量为 222.7GWh，环比下降 0.2%，同比增长 52.0%。其中，动力电池销量为 149.2GWh，占总销量 67.0%，环比增长 1.7%，同比增长 35.0%；储能电池销量为 73.5GWh，占总销量 33.0%，环比下降 3.7%，同比增长 104.4%。
1-9 月，我国动力和储能电池累计销量为 1681.7GWh，累计同比增长 57.6%。其中，动力电池累计销量为 1086.4GWh，占总销量 64.6%，累计同比增长 38.2%；储能电池累计销量为 595.4GWh，占总销量 35.4%，累计同比增长 111.8%。
9 月，我国动力和储能电池合计出口 44.0GWh，环比增长 3.7%，同比增长 64.5%，占当月销量 19.7%。其中，动力电池出口量为 28.4GWh，占总出口量 64.5%，环比增长 14.9%，同比增长 60.9%；储能电池出口量为 15.6GWh，占总出口量 35.5%，环比下降 11.9%，同比增长 71.4%。
1-9 月，我国动力和储能电池累计出口 302.9GWh，累计同比增长 51.6%，占累计销量 18.0%。其中，动力电池累计出口为 199.7GWh，占总出口量 65.9%，累计同比增长 54.7%；储能电池累计出口量为 103.2GWh，占总出口量 34.1%，累计同比增长 45.9%。
装车量方面：
9 月，国内动力电池装车量 87.2GWh，环比增长 10.4%，同比增长 14.7%。其中三元电池装车量 12.3GWh，占总装车量 14.1%，环比增长 11.7%，同比下降 10.9%；磷酸铁锂电池装车量 74.5GWh，占总装车量 85.5%，环比增长 10.3%，同比增长 19.9%。
1-9 月，国内动力电池累计装车量 576.3GWh，累计同比增长 16.7%。其中三元电池累计装车量 97.9GWh，占总装车量 17.0%，累计同比增长 7.3%；磷酸铁锂电池累计装车量 477.2GWh，占总装车量 82.8%，累计同比增长 18.5%。
IT之家注意到，宁德时代以 35.49GWh、40.92% 的份额继续居首，但占比较上月回落 0.52 个百分点；比亚迪装车量 18.29GWh、份额 21.09%，环比微升 0.11 个百分点，两家合计份额仍超六成。