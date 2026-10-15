首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>影像器材

5999 → 2819 元：LG 27 英寸 G8 显示器新低，支持 4K 240Hz / FHD 480Hz 切换

2026/10/15 14:53:50 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
评论：

【京东活动可能随时变更，需以实付款为准】

LG 电子 2025 年 1 月推出了新一代电竞显示器 LG UltraGear 27G850A，也是首款 4K 240Hz IPS Black 显示器。

京东 11.11 大促期间，实付仅需 2819 元即可入手：

京东 LG 极竞 G8 电竞显示器 27G850A2819 元直达链接

京东 11.11 红包至高 26888 元无门槛可用，每天可抽一次：点此抽取

它采用了 27 英寸第六代 Nano IPS Black 面板，通过 VESA DisplayHDR 600 认证，支持  3840x2160@240 Hz 或 1920x1080@480 Hz 双模切换。

这款显示器亮度达 670 尼特，GtG 响应速度 1ms，静态对比度 2000:1，支持原生 10-Bit 色彩显示，覆盖 100% sRGB、99% DCI-P3 和 86.6% Adobe RGB 色域。

IT之家注意到，这款显示器还通过了 VESA DisplayHDR 600 认证，支持 NVIDIA G-SYNC Compatible、AMD FreeSyncTM PremiumPro、VESA certified AdaptiveSync。

其他方面，LG 为其提供了 DisplayPort 2.1、双  HDMI 2.1 和 USB Type-A 接口，还有 4 极耳机插孔，无内置扬声器，支持多角度调节。

京东 LG 极竞 G8 电竞显示器 27G850A2819 元直达链接

  • 京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次：点此抽红包

  • 淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：LG显示器

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知