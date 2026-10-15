5999 → 2819 元：LG 27 英寸 G8 显示器新低，支持 4K 240Hz / FHD 480Hz 切换

【京东活动可能随时变更，需以实付款为准】

LG 电子 2025 年 1 月推出了新一代电竞显示器 LG UltraGear 27G850A，也是首款 4K 240Hz IPS Black 显示器。

京东 11.11 大促期间，实付仅需 2819 元即可入手：

京东 11.11 红包至高 26888 元无门槛可用，每天可抽一次：点此抽取。

它采用了 27 英寸第六代 Nano IPS Black 面板，通过 VESA DisplayHDR 600 认证，支持 3840x2160@240 Hz 或 1920x1080@480 Hz 双模切换。

这款显示器亮度达 670 尼特，GtG 响应速度 1ms，静态对比度 2000:1，支持原生 10-Bit 色彩显示，覆盖 100% sRGB、99% DCI-P3 和 86.6% Adobe RGB 色域。

IT之家注意到，这款显示器还通过了 VESA DisplayHDR 600 认证，支持 NVIDIA G-SYNC Compatible、AMD FreeSyncTM PremiumPro、VESA certified AdaptiveSync。

其他方面，LG 为其提供了 DisplayPort 2.1、双 HDMI 2.1 和 USB Type-A 接口，还有 4 极耳机插孔，无内置扬声器，支持多角度调节。

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】