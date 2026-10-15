首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>汽车新闻

今晚国内成品油价格不调整

2026/10/15 14:59:21 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
评论：

IT之家 10 月 15 日消息，根据国家发展改革委消息，9 月 24 日国内成品油价格调整以来，中东地缘局势复杂多变，国际市场原油价格短暂回落后又出现较大幅度上涨。根据国际市场油价变化情况，本次汽、柴油价格不作调整。　　

IT之家汇总今年（2026 年）国内油价调整如下：

92 号汽油调整幅度（元 / 升）调整后价格（元 / 升）
1 月 6 日-6.78
1 月 20 日 ↑0.07 6.85
2 月 3 日 ↑0.16 7.01
2 月 24 日 ↑0.14 7.15
3 月 9 日 ↑0.55 7.70
3 月 23 日 ↑0.91 8.61
4 月 7 日 ↑0.33 8.94
4 月 21 日 ↓0.44 8.50
5 月 8 日 ↑0.25 8.75
5 月 21 日 ↑0.06 8.81
6 月 4 日 ↓0.41 8.40
6 月 18 日 ↓0.40 8.00
7 月 3 日 ↓0.75 7.25
7 月 17 日 ↑0.24 7.49
7 月 31 日 ↑0.54 8.03
8 月 14 日 ↓0.18 7.85
8 月 28 日 ↑0.29 8.14
9 月 11 日 ↑0.20 8.34
9 月 24 日 ↑0.31 8.65
10 月 15 日-8.65
95 号汽油调整幅度（元 / 升）调整后价格（元 / 升）
1 月 6 日-7.21
1 月 20 日 ↑0.07 7.28
2 月 3 日 ↑0.17 7.45
2 月 24 日 ↑0.15 7.60
3 月 9 日 ↑0.58 8.18
3 月 23 日 ↑0.96 9.14
4 月 7 日 ↑0.35 9.49
4 月 21 日 ↓0.46 9.03
5 月 8 日 ↑0.27 9.30
5 月 21 日 ↑0.06 9.36
6 月 4 日 ↓0.44 8.92
6 月 18 日 ↓0.43 8.49
7 月 3 日 ↓0.79 7.70
7 月 17 日 ↑0.25 7.95
7 月 31 日 ↑0.57 8.52
8 月 14 日 ↓0.19 8.33
8 月 28 日 ↑0.31 8.64
9 月 11 日 ↑0.22 8.86
9 月 24 日 ↑0.33 9.19
10 月 15 日-9.19
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：油价

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知