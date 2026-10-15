5999 → 1494 元：石头 H1 分子筛洗烘一体机新低，12kg 一键洗完烘干直接穿

石头分子筛洗烘一体机 H1 12kg，定价 5999 元，今日标价 4299 元：

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灰色、白色两色可选，活动随时结束。

基于低温烘干的特性，石头 H1 能够做到“低温智烘不伤衣”，有效实现对衣物的保护。

H1 针对真丝、羊毛这样高端、特殊材质而设计的专业洗烘程序，烘干时温度仅为 37 度，这避免了高温烘干，对织物纤维和色彩的损伤，能保护衣物避免缩水，保持蓬松柔软。

石头 H1 采用 RR 洗烘算法，融合多个 NTC 智能传感器，能够实现 10 毫秒级精准控温，提供 25 种智能洗烘模式，针对不同的材质，给出定制化的洗护解决方案。

而且，还自研了毛絮过滤自清洁系统，将毛絮自动收集到滤网上后自动冲洗。

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