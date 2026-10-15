2026 京东双 11 活动全流程公布：数万家门店同步参与，10 月 20 日超级秒杀日

IT之家 10 月 15 日现场消息，在今日的 2026 年京东双 11 启动发布会上，京东正式公布了 2026 年双 11 活动的流程和内容。

2026 年京东双 11 已于 10 月 12 日 20 点开启抢先购活动，10 月 20 日将迎来超级秒杀日，10 月 28 日迎来超级服务日，10 月 29 日为超级直播日。

后续还有开门红、专场期、高潮期、返场期等阶段，其中 11 月 2 日为超值特价日、11 月 8 日为 PLUS 会员日。

2026 年京东双 11 还推出多个惊喜日活动，包括：

10 月 20 日 ~21 日：AI 玩惊喜日，买手机、电脑、数码，以旧换新低至 0 元

10 月 22 日 ~23 日：AI 家惊喜日，家电家居组合购，折上再享 7 折

10 月 24 日：健康惊喜日，健康好物低至 7.3 折，打卡赢免单

10 月 26 日 ~27 日：风尚惊喜日，服饰美妆闭眼买 5 折

11 月 5 日 ~6 日：吃喝玩乐惊喜日，吃喝玩乐好物低至 5 折

11 月 7 日：暖暖惊喜日，更多惊喜敬请期待

今年京东双 11 还有多项拍卖活动，从 10 月 16 日延续至 11 月 7 日，每日百款大牌降至 1 元、全球稀奇好物 1 元起拍。

此外，京东旗下的数万家门店将参与到 2026 年京东双 11 活动中，包括七鲜超市、京东天地、京东养车等。

IT之家注意到，今年京东双 11 还覆盖了京东服务内容，带来京东服务消费补贴，单品服务消费至高优惠 4,680 元。

淘宝 11.11 主会场： 点此前往

京东 11.11 主会场： 点此前往

京东 11.11 手机叠加国补立减千元： 点此查看

京东 11.11 家电家居主会场： 点此前往

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