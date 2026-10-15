仅重 155g 厚 6.1mm：荣耀 Magic8 Pro Air 手机 12+512G 版国补后 3399 元

荣耀 Magic8 Pro Air 手机开售于 1 月 23 日，该机搭载联发科天玑 9500 处理器并支持 eSIM 通信，12+512G 版发售价为 5599 元，国补后 5099 元。

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Magic8 Pro Air 重量仅 155g，机身厚度仅 6.1mm。

新机配备 6.31 英寸 OLED 显示屏，实现 1.08mm 四边等窄。新品采用豪车同款的 7 涂 7 烤光感叠涂工艺，金属缎光质感，提供仙紫、轻橙、羽白、影黑四款配色。

影像方面，新机搭载 5000 万像素主摄镜头（1/1.3 英寸超大底感光元件、f/1.6 超大光圈、CIPA 5.0 防抖等级）、5000 万像素广角摄像头（f/2.2 光圈、最大 112° 视角）、6400 万像素潜望式长焦摄像头（1/2 英寸超大底感光元件、3.2x 光学变焦、f/2.6 光圈、100 倍数字变焦、CIPA 5.0 防抖等级）。

此外，新机还搭载安卓首个 AI 变焦阵列闪光灯，5 灯阵列式结构，覆盖 1 倍-6.4 倍人像全焦段。此外，新机还行业首发 CCD 爆闪人像，拥有行业最全 AI 闪光玩法。

荣耀 Magic8 Pro Air 在仅 6.1mm 的机身中，装下了 5500mAh 青海湖电池，能量密度高达 917Wh/L，支持 80W 有线快充、50W 无线快充。新机采用航空铝一体化中框，强度达到了 530MPa。

其他配置方面，该机搭载立体声双扬声器、天玑 9500 旗舰芯、防尘抗水（6 米 IP68、IP69），支持 SIM 及 eSIM 自由切换。屏幕支持 6000nits HDR 峰值亮度、10 大荣耀绿洲护眼能力、3D 超声波指纹。此外，该机还支持全品牌互联互通，实现剪切板共享、一碰即传、通知共享等功能。

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