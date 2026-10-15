红魔 12 Pro+ 手机发布：安卓阵营唯一真全面屏 + 风冷、水冷双散热系统，国补到手价 6499 元起

IT之家 10 月 15 日消息，今日红魔正式发布了新一代电竞旗舰红魔 12 Pro+，新机今日 18:00 现货开售，提供氘锋透明暗夜、氘锋透明银翼、氘锋透明冰蓝三款透明配色，发布会现场还展示了“红魔 12 PRO+ GOLDEN SAGA 臻金传奇 · 限量典藏”特别版本，提供 24GB+1TB 版本。

IT之家注意到，售价方面，12GB+256GB 官方价 6999 元、16GB+512GB 为 7999 元、16GB+1TB 为 8999 元；叠加国家补贴后到手价分别为 6499 元、7499 元、8499 元。

红魔 12 Pro+ 延续品牌标志性的透明设计与机甲美学，机身采用红魔独家纯平背板，官方称横握游戏时“纯平不挡手、更顺手”；背部使用独家一体化镜片后盖，主打镜片级透光、耐磨与抗刮花。标准版与 Pro+ 的背部排布进一步简化，官方称“更简约、更高级”。

新机背部延续“红魔透明”的设计血统，并把水冷系统做成可视化：透明美学配合双环水冷，中央 RGB 灯环可随灯效点亮。红魔称其为行业首款 RGB 水冷，宣传语为“RGB 一开，性能提升 200%”。

新机搭载安卓阵营唯一真全面屏，红魔联合 BOE（京东方）定制“国屏之光”，搭载第九代屏下技术，透光率更高、刷新率更高、边框更窄，边框窄至 0.96mm。官方将屏下全面屏称为“电竞玩家杀手锏”，视野无遮挡。

红魔回顾称其长期领跑高刷赛道：2019 年红魔 3 首发 90Hz，2020 年红魔 5G 首发 144Hz，2021 年红魔 6 首发 165Hz；此次红魔 12 Pro+ 带来行业首款 185Hz 全面屏，并向下兼容 165Hz，已有 185Hz 游戏高刷适配。屏幕还行业首发超高刷显示芯片 G1（22nm 制程），以及屏下 X11 发光材料，官方称亮度更高、功耗更低、寿命更长。

触控与自拍方面，新机采用新思 Synaptics Byrd 触控芯片，支持 5000Hz 瞬时触控采样率与 500Hz 全局触控采样率，并搭载 MagicTouch 4.0 触控算法，官方数据为滑动响应提升 33%、连击响应提升 28%。护眼上配备星盾护眼技术 2.0，通过 SGS 低蓝光护眼认证。前置为 1600 万像素屏下摄像头，配合 AI 去炫光 / 去雾等算法，覆盖屏下认证、扫脸支付、前置自拍与视频通话场景。

性能上，红魔 12 Pro+ 采用“电竞双芯”：第六代骁龙 8 超级至尊版 + 红魔自研红芯 R5。其中主芯片为台积电 2nm 工艺，最高主频 5GHz，官方称 GPU 性能提升 44%；安兔兔性能跑分达到 5,670,006，位居第一。红芯 R5 自研电竞芯片负责触控优化、光效控制、光帧追踪与超分超帧。

红魔还行业首发“红魔自研全场景光线追踪”，官方称画面更加真实、细节更多，并首发支持六款主流游戏；同时可与超分、超帧“三视效并发”。此外，《穿越火线：枪战王者》支持原生 185Hz；官方称 10 款主流游戏支持 2K+185Hz 超分超帧并发，200 多款主流游戏支持超分 / 超帧。

借助红魔 PC 模拟器，官方提出“引领手机进入 3A 级性能时代”：模拟器全新改版，支持 Steam 创意工坊、按键与布局重构、Steam 成就数据展示与更直观的参数自定义。红魔 12 Pro+ 演示《古墓丽影 9》平均 60.1 FPS、《孤岛惊魂 3》平均 120 FPS 稳帧畅玩；红魔同时宣布获得育碧游戏工作室官方认证。发布会也提示游戏手柄需单独购买。

赛事层面，红魔 12 Pro+ 成为英雄联盟手游超级联赛、暗区突围大师赛、CFML 职业联赛、CODM 大师杯、QQ 飞车手游 S 联赛五大专业赛事指定用机，并通过平均帧率、帧率稳定性、网络延迟、温升控制、耗电、触控时延等严苛测试认证。

散热系统全新升级为 ICE 魔冷散热系统，红魔称其为行业唯一风冷、水冷双散热手机。风冷侧采用驭风 5.0 新一代散热风扇，首创磁悬浮轴承结构、支持 IPX8 防水，转速达到 25500 r/min，并采用贯穿式风道设计。水冷侧为“脉动水冷引擎 · 全面重构”，包含双环流道设计、全新双晶微泵与 RGB 脉动光环；散热液选用与 AI 服务器同款的氟化液，液态范围 -60℃~108℃；双晶水冷微泵驱动功耗 20mW、输出压力 130kPa，并行业首发 RGB 水冷散热技术。

其他散热材料还包括：液态金属 4.0 嵌入式复合结构，官方称面积提升 6 倍、导热系数提升 3 倍；4D 冰阶 VC，有效散热面积提升 15%；行业首款超薄航天钢石墨烯，导热性能提升 25%。整体思路被归纳为“直触热源、直吹热源、覆盖热源”。

红魔 12 Pro+ 配备 8400mAh 大电池，机身厚度约 8.5mm；充电方面标配 120W 魔闪快充充电器，兼容 PD / PPS，并支持 DCP、QC 等协议；同时支持行业最快 80W 无线充电，并提供旁路充电实现直驱供电、充电分离。

操控与外设方面，新机搭载行业最快游戏肩键，具备超大触控面积、700Hz 毫秒级响应与机械微动反馈，主打多指操控；配备双 1115E 立体对称式扬声器。网络方面升级红魔游戏网络加速，支持智能选网、主动抢网、游戏专网，官方数据为 1 秒网络切换、网络抖动降低 75%、游戏时延降低 80%、同 WiFi 场景下载快 10%。

系统升级为 REDMAGIC OS 12，采用“光影美学”全新视觉体验与超未来主义美学。其“全场景 AI”包括魔力岛、全新魔姬助手（一句话直达高频 AI 服务、一键即刻对讲）、魔姬记忆（跨应用随手记录与智能归类搜索）、魔姬建议（主动提醒重要信息），并集合 AI 帮写、AI 讲稿、AI 消除、AI 扩图、AI 文档、AI 记账、AI 通话 / 翻译等能力。红魔互传新增“苹果也能一碰传”，打通 iOS 生态。

游戏周边能力方面，全新超竞游戏空间升级视觉交互与功能整合；新增电竞训练场，内置射击、反应类专项训练小游戏；红魔游戏直播投屏支持有线 / 无线、声音分离、8K 60Hz / 4K 144Hz 多模式、扩展投屏与无黑边投屏；X 引力平台 3.0 覆盖手机玩 3A、PC 模拟器 / 3A 主机模式与外设键鼠操作系统。

发布会还带来红魔姬 AI 精灵 MOMO 周边，以及红魔 5K MiniLED 显示器。该显示器采用超薄全铝机身与透明电竞视窗，为全球首款 5184 超高分区 MiniLED 显示器（5184 个独立分区），搭载红魔独家动态清晰画面技术以抑制高速运动拖影残像；支持 5K 180Hz / 2K 330Hz 双模，HDR 1400nits，售价 6499 元。

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