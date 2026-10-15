因湃电池第 30 万套电池包下线，广汽“从材料、电芯到 PACK 全栈自研自产”

IT之家 10 月 15 日消息，广汽集团旗下因湃电池第 30 万套电池包今日正式量产下线。

广汽集团昊铂埃安 BU 副总裁冯煜就此回应第一财经称，当前不少车企的电池自研集中在 PACK 集成和 BMS 应用层，电芯核心技术仍依赖外采；而广汽是从材料、电芯到 PACK 全栈自研自产。

他认为，掌握电池核心技术、产品定义权才能更健康地发展。本次下线意味着广汽自研电池已进入规模化整车应用阶段。

据南方都市报报道，广汽集团自 2011 年开始电池系统及 BMS 研发，2017 年启动动力电池电芯自主研发并建设电芯试验线，2021 年起陆续发布弹匣电池系统安全技术、海绵硅负极片电池和超倍速电池等技术，2022 年电芯中试线建成投用。

截至目前，因湃电池研发团队超过 800 人，累计投入超 20 亿元，拥有超 700 项专利，其智能生态工厂入选工信部首批“卓越级智能工厂”。

此外，因湃电池还在推进半固态储能电芯，2026 年 3 月联合国家新型储能创新中心发布了 587Ah 固液混合储能电芯，并正在建设 6.5GWh 专属量产线。

产能方面，因湃电池规划总产能超过 60GWh，目前已建成 18GWh 量产线并实现稳定交付，2027 年计划提升至 36GWh。因湃电池已启动融资上市计划，正从集团内部配套向独立市场化运营转型。