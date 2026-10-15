江波龙 2026 年三季度归母净利润 140~149 亿元，同比增长 1864.55%~1990.84%

本次业绩预告归母净利润和营收增速均大幅超出市场一致预期，业绩表现亮眼。

2026 年前三季度，公司预计实现营业收入 380 亿元 ～ 400 亿元，上年同期为 167.34 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 140 亿元 ～ 149 亿元，同比增长 1864.55% ～ 1990.84% ，上年同期净利润为 7.13 亿元；扣除非经常性损益后净利润 138 亿元 ～ 148 亿元，同比增长 2782.36% ～ 2991.23% ，上年同期扣非净利润为 4.79 亿元。

江波龙是国内专注于消费级、工业级、车规级存储产品的研发、生产和销售的龙头企业，产品覆盖 UFS、SSD、ePOP 等多个高端存储领域。

全球存储器市场供需格局整体偏紧，但受前期较高价格基数影响，DRAM 和 NAND Flash 价格涨幅较前期明显收窄，存储价格上涨对盈利的边际贡献趋缓，行业正从消费类价格周期转向 AI 驱动技术周期。

公司以自研芯片、自研软件架构为技术引领，走差异化发展路线，大客户、高端客户及全球化客户占比持续提升，产品与客户结构进一步优化。