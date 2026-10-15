江波龙 2026 年三季度归母净利润 140~149 亿元，同比增长 1864.55%~1990.84%

IT之家 10 月 15 日消息，江波龙今日发布 2026 年三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）业绩预告报告：
营业总收入：380 亿元 ~400 亿元，同比增长 127.08%~139.03%
归母净利润：140 亿元 ~149 亿元，同比增长 1864.55%~1990.84%
扣非净利润：138 亿元 ~148 亿元，同比增长 2782.36%~2991.23%
资产负债率：50%
AI 解读
本次业绩预告归母净利润和营收增速均大幅超出市场一致预期，业绩表现亮眼。
公司主营业务与财报亮点
江波龙是国内专注于消费级、工业级、车规级存储产品的研发、生产和销售的龙头企业，产品覆盖 UFS、SSD、ePOP 等多个高端存储领域。
2026 年前三季度，公司预计实现营业收入 380 亿元 ～ 400 亿元，上年同期为 167.34 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 140 亿元 ～ 149 亿元，同比增长 1864.55% ～ 1990.84% ，上年同期净利润为 7.13 亿元；扣除非经常性损益后净利润 138 亿元 ～ 148 亿元，同比增长 2782.36% ～ 2991.23% ，上年同期扣非净利润为 4.79 亿元。
单季度来看，2026 年第三季度公司实现营业收入 139 亿元 ～ 159 亿元，同比增长 112.76% ～ 145.35% ；实现扣除非经常性损益后净利润 37.53 亿元 ～ 47.53 亿元，同比增长 740.33% ～ 964.26% ，盈利能力维持历史较高水平。
第三季度公司实现经营性现金流量净额转正，期末资产负债率低于 50%，经营健康度进一步提升。
行业变动与公司进展
全球存储器市场供需格局整体偏紧，但受前期较高价格基数影响，DRAM 和 NAND Flash 价格涨幅较前期明显收窄，存储价格上涨对盈利的边际贡献趋缓，行业正从消费类价格周期转向 AI 驱动技术周期。
公司以自研芯片、自研软件架构为技术引领，走差异化发展路线，大客户、高端客户及全球化客户占比持续提升，产品与客户结构进一步优化。
技术创新持续突破，UFS 4.1、mSSD、ePOP5x 等高端新产品已在知名大客户实现规模化商用，国际化业务保持高速增长；端侧 AI 技术合作范围进一步拓展至 AMD、高通等全球知名企业，成长空间持续打开。
风险提示
本次业绩为初步测算结果，未经审计机构审计，具体数据请以后续正式披露的三季报为准，投资者请注意业绩波动风险。
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