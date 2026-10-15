飞牛相册独立 App 开启内测招募

IT之家 10 月 15 日消息，飞牛 fnOS 今日发布了每周一次的周四更新，飞牛素材库 Seek 新增多语言支持、视频分辨率筛选等功能，同时飞牛相册独立 App 的内测招募也正式启动。

据飞牛官方社区公告，独立相册 App 内测招募面向手机中存有大量照片需要长期自动备份、家中有多人共同查看照片需求、拥有数万甚至数十万张照片的用户。

飞牛官方还在公告中解释了开发独立相册的初衷：随着用户照片数量增长，相册已不只是设备管理中的一个附属功能，快速打开、随时备份、顺畅浏览和轻松查找回忆，都需要更专注的使用体验。独立相册 App 将围绕照片备份、浏览、整理和家庭使用场景进行优化，相比功能更全面的飞牛主 App，独立相册打开更直接，进入 App 即可查看照片，减少操作路径，也方便不熟悉 NAS 管理功能的家庭成员使用。此次内测将重点验证独立 App 是否真的比主 App 中的相册更方便、更稳定、更适合日常高频使用。

飞牛素材库 Seek 此次更新支持简体中文、英语、日语、德语、法语和西班牙语六种语言，视频预览新增 6K、8K、12K 分辨率区分，并支持按视频分辨率筛选素材。此外，更新修复了项目创建者被删除后无法访问的问题，并新增压缩文件解压能力。

配合此次更新，飞牛同步推出 Seek 采集插件，支持将网页图片和视频一键存入素材库，项目批量采集时会保留素材来源信息。

IT之家获悉，Seek 是飞牛 fnOS 于今年 8 月推出的官方媒体资产管理应用，面向视频工作室、自媒体团队等创作者群体，以项目维度统一管理音视频和图片素材，内置专业播放器支持多格式在线预览与自动转码，并提供多人协同审片、锚点评论、版本管理及带权限的外部分享链接等功能。