亿纬锂能 2026 年三季度归母净利润 50.68 亿元~53.5 亿元，同比80%~90%

IT之家 10 月 15 日消息，亿纬锂能今日发布 2026 年三季度（2026年 1月～2026年 9月）业绩预告报告：

归母净利润 ：50.68 亿元~53.5 亿元，同比80%~90%

扣非净利润：38.75 亿元~42.62 亿元，同比100%~120%

AI 解读 本次业绩预告超出市场预期，归母净利润和扣非归母净利润均实现大幅同比增长。 公司主营业务说明 亿纬锂能主要从事消费电池（包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池）、动力电池（包括新能源车电池及其电池系统）和储能电池的研发、生产和销售，产品覆盖消费与工业、新能源车、储能等多个领域。 本次财报亮点汇总 2026年前三季度，归属于上市公司股东的净利润预计为 50.68 亿元~53.5 亿元 ，同比增长 80%~90% ；

扣除非经常性损益后的净利润预计为 38.75 亿元~42.62 亿元 ，同比增长 100%~120% ；

营业收入同比增长约 60% ，业务实现持续增长；

多元业务矩阵和全球制造网络成型，新产能持续释放，新产品持续达成交付，盈利能力持续夯实。 业绩变动原因 公司坚持致力于产品迭代、服务升级与流程优化，把握市场增长机遇，驱动公司业务持续增长，营业收入同比增长约60%。

公司坚持技术前瞻引领，多元业务矩阵和全球制造网络成型，新产能持续释放，新产品持续达成交付，筑牢规模增长底座及夯实盈利能力。 其他说明 本次业绩预告为公司初步测算结果，未经审计机构审计，具体经营数据将在2026年三季度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。

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