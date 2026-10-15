《雾锁王国》1.0 正式版发售：Steam 国区 138 元，完整地图解锁

IT之家 10 月 15 日消息，《雾锁王国》（Enshrouded）结束近三年的抢先体验阶段，1.0 正式版今日正式上线，登陆 PC（Steam）和 PlayStation 5 平台（PS5 与 PS5 Pro 版本目标 60 帧运行），但 Xbox Series X|S 版本已推迟至 2027 年春季。

据 Keen Games 官方公告，Xbox 版延期是因开发团队认为需要额外时间才能达到其期望的质量与性能表现。

IT之家注：1.0 版本首发暂不支持跨平台联机，开发团队表示正在为此努力，但暂无法预估所需时间。

国区定价方面，Steam 标准版售价 138 元，原声音乐 28 元，游戏支持简体中文。据 Steam 商店页面信息，1.0 版对旧存档完全兼容，玩家无需重新开始。

不过需要注意的是，所有角色的技能树将在首次进入 1.0 版本时被重置，自定义按键绑定也会恢复默认设置，因为 1.0 新增了大量控制选项。抢先体验期间参与游戏的玩家将获得专属奖励。

1.0 版本最核心的内容是完整地图的解锁。新区域“余烬摇篮”位于北方，穿过帷幕水盆地后开启的大门即可进入。该区域分为上下两层：下层是熔岩流淌的荒芜之地，散落着神秘过往的遗迹，部分地区被瘴气吞噬；上层则是远古人抬升大地后打造的浮空岛屿国度，充满奇特生物、精巧建筑和毫不留情的守护者。两层世界之间由不断向上蔓延的瘴气触须相连。此外，阿尔班耶夫山脉和帷幕水盆地各新增一座空荡礼堂，春日平原、黑沼和燃火荒原等既有生态区域也向世界边缘大幅扩展。

等级与成长系统随之扩展。玩家等级上限从抢先体验版的 45 级提升至 50 级，装备最高可升级至 55 级。火焰祭坛数量上限提升至 15 座，击败最终 Boss 后还可额外解锁一个火焰等级，使火焰祭坛能在过去无法触及的瘴气区域绽放。一位精通远古知识与配方的新幸存者将加入玩家基地，解锁新一阶的制作内容，包括新装备、工具、食物、消耗品、箭矢与法术，以及新的家具、摆件、建筑方块和植物。

战斗系统的调整是 1.0 的另一重点。法师职业获得显著加强，共新增 9 种法术：吸取法力（Mana Drain）、缠绕（Entangle）、烈焰之柱（Pillar of Flames）、暴风雪（Blizzard）、球状闪电（Ball Lightning），以及四种全新的召唤法术 —— 火焰图腾、寒冰图腾、电击图腾和空洞骷髅。召唤法术是 1.0 引入的全新法术类别，技能树中新增了两个技能用于提升可召唤的骷髅和图腾数量。魔杖战斗也得到重做，新增重击攻击，可穿透敌人并打断弱敌的攻击动作；同时加入空中魔杖攻击和魔杖闪避攻击两项新技能。永恒法术（不消耗法术弹药）现在可以像武器和护甲一样升级，获得独特的新增益效果。

基地建造系统新增 Sparkworks 逻辑系统，玩家可以用它制作可互动的内容，并通过分享平台交流。该系统的完整版本扩展了陷阱、生成器和逻辑元件，理论上允许玩家在游戏中构建自定义地牢。世界中所有的背景故事笔记、信件和书籍现在提供完整的英文、德文和中文配音，玩家可以像听有声书一样收听背景故事，还能将多篇笔记加入播放列表依次播放。

据 Keen Games 创意总监 Antony Christoulakis 透露，游戏玩家数已超过 500 万。该作于 2024 年 1 月 24 日进入 Steam 抢先体验，四天内售出 100 万份，同年 8 月销量超过 300 万份，鼎盛时期 Steam 同时在线玩家数达到 160,405 人。