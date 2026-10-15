我国渤海海域 5G 网络覆盖率超 80%，综合信号覆盖率 95%

IT之家 10 月 15 日消息，据央视新闻今日报道，由交通运输部北海航海保障中心联合中海石油有限公司天津分公司、中国移动通信集团天津有限公司建设的渤海海域通信感知网今日正式开通运行，综合信号覆盖率达 95%，5G 网络覆盖率超 80%，渤海主要港口、锚地和航路航道实现信号全覆盖。

这意味着渤海全面进入高速互联、全域感知的新阶段，各类涉海活动将获得高速、稳定、可靠的宽带通信和实时感知服务。

据介绍，该项目新建 48 座 5G 基站、8 座 VHF 基站、6 座 AIS 基站和 4 座水文观测站，与原有岸基、海基网络有机交织。

海上没有电线杆，陆地基站依托铁塔光纤的模式在海上无法复制。IT之家注意到，渤海拥有 300 多座石油平台，项目从中精选 48 座，在平台上架设 5G 基站，利用平台原有海底光缆回传信号到陆地，如同在海上建起一座座“海上服务区”，船舶进入覆盖范围即可上网。

据央视新闻报道，项目选用 700MHz 频段作为 5G 覆盖的核心频段。该频段因覆盖范围广、穿透能力强、传输损耗低，在业界被称为“黄金频段”。在海上环境中，其优势尤为突出：单基站海上覆盖可达 40 公里，而采用高频方案则需 15 座基站才能达到同等覆盖效果，700MHz 仅需 2 座，大幅节省建设成本；波长较长带来的强绕射能力，使船舱等遮挡位置也能收到信号；信号损耗小、设备功耗低的特点，则既能满足手机上网需求，也可长期支撑海上各类监测传感器工作。

这套系统并非单一网络的堆砌，而是多种通信感知手段的协同。AIS 如同眼睛，实时上报船舶位置、航速、航向；VHF 如同嘴巴和耳朵，实现船岸、船船对讲与险情一键呼叫；5G 如同信息高速公路，支持上网、视频通话和监控画面回传；水文观测站如同皮肤，24 小时监测潮位、水流和水温，感知海洋环境变化。四者协同，构成了渤海全域“看得见、听得到、传得回”的通信感知体系。

在民生层面，这张网的价值直接可感。辽鲁航线是国内最繁忙的跨渤海客滚运输通道，年运输旅客近 500 万人次，乘船旅客在航行途中可随时与家人报平安。渔民出海可接收气象预警，遇险时快速求救。海上平台作业的监控与生产数据也能实时回传陆地，提升作业效率。

据新华社，2025 年 12 月 21 日，渤海南部海域首座石油平台 5G 示范基站建成开通，经测试可满足电话、微信、视频通话等通信需求，此后项目进入全面推广阶段，至今年 10 月 15 日实现全域开通。

安全保障层面的改善尤为显著。过去渤海中部是通信盲区，船舶“看不见、喊不应”，搜救难度大。如今 AIS 基站覆盖 95% 海域，船舶动态可实时掌握；8 座 VHF 基站保障应急呼叫直达交管中心；5G 网络实现视频与位置回传，支撑救援精准调度；虚拟航标划定海上航道，引导商渔船分道航行以减少碰撞。