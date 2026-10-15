天猫 2026 双 11 品牌参与创纪录：首发新品规模创新高，iPhone 18 Pro 系列确定参加平台优惠

IT之家 10 月 15 日消息，真正的双 11 于 10 月 20 日开卖。天猫发布会今日披露，今年天猫双 11 吸引了 100 万全球品牌、7200 万款商品参与，均创历史新高。
据介绍，iPhone Duo 折叠屏手机选择在天猫双 11 期间首发，iPhone 18 Pro 系列也确定参加平台优惠。苹果上月与天猫扩大合作规模，新增 20 余家授权店，将更多货品放在天猫销售。
天猫官方透露，今年双 11 品牌共带来 5 万款超级单品，以及 2000 款只有天猫买得到的旗舰店“惊喜礼盒”商品。天猫双 11 开卖前一个月，在淘宝天猫首发新品的商家数同比增长了 64%。
另外，供应链也提前卡位。来自全球 80 多个国家和地区的超 1 亿件进口商品，已进入天猫国际分布在国内保税区及境外的 100 余个仓库。
IT之家附天猫在发布会上官宣的 9 大亮点如下：
88VIP 消费券可膨胀
3C、家享、美妆、服饰等全部加补
淘宝直播预售免定卡 0 元付定，下单门槛更低
超级学生价折上 8.8 折起
淘金币补贴加码，从预售到冲刺，每一波都有优惠
今年双 11 首发新品规模创新高
2000 款旗舰店专供好货独家上新
3C 只换不修升级
天猫官方服务升级，送装拆旧一次搞定
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