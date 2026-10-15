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6499 → 3799 元：小米电视 S Pro Mini LED 2026 京东 11.11 再探底

2026/10/15 20:55:58 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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小米电视 S Pro Mini LED 2026 系列去年 9 月开售，今日 11.11 再次开启京东自营探底大促，各款直降至：

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65 英寸首销价 6499 元，今日国补后 3799 元。

京东小米电视 S Pro Mini LED65 英寸 2026 款 1792 分区国补后 3799 元点此查看

75 英寸首销价 8199 元，今日国补后 4499 元。

京东小米电视 S Pro Mini LED75 英寸 2026 款 2304 分区国补后 4499 元点此查看

85 英寸首销价 10499 元，今日国补后 5599 元。

京东小米电视 S Pro Mini LED85 英寸 2026 款 2800 分区国补后 5599 元点此查看

98 英寸首销价 13999 元，今日国补后 9499 元。

京东小米电视 S Pro Mini LED98 英寸 2026 款 3864 分区国补后 9499 元直达链接

根据介绍，该系列电视具备 4.6mm 超窄边框，屏幕黑边仅有 0.9mm，2880 超高背光分区（65 英寸为 1792，75 英寸为 2304，85 英寸为 2880，98 英寸为 3864）。

同时，其采用了“行业领先”广视角低反屏，并能够带来更高对比度、更大可视角度，峰值亮度可达 5200nits，屏幕规格为 4K 165Hz，最高刷新率可达 330Hz。

该系列电视还内置小米澎湃 OS 3、大师画质引擎、小米电视定制 XM9000 独立画质增强芯片、2.1.2 声道，还支持“突破性医工融合护眼方案”小米青山护眼。

京东小米电视 S Pro Mini LED75 英寸 2026 款 2304 分区国补后 4499 元点此查看

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关键词：小米电视

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