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卓威推出 2K 360Hz 电竞显示器：25 英寸 7299 元，27 英寸 8299 元

2026/10/15 21:39:34 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 15 日消息，卓威新推出了 25 英寸和 27 英寸的 2K 360Hz 职业电竞显示器，型号分别为 XQ2566X 和 XQ2766X，定价为 7299 和 8299 元，10 月 22 日 16:00 开售。

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据介绍，这款显示器专为大战场类 FPS 游戏设计，针对《三角洲行动》《PUBG》这类游戏进行优化。

相较《CS2》《无畏契约》这类小地图 FPS 游戏，大战场类游戏地图更大、场景更复杂，这款显示器的 2K 分辨率可以帮助玩家远距离索敌更快，相比传统 1080p 分辨率能更清晰地识别远处目标。

产品定位介绍

卓威表示，这款显示器搭载了最新的 DyAc3 技术，配合新一代 Fast TN 面板，可以呈现更清晰锐利的画面，提供更好的动态清晰度，减少高速动态画面拖影带来的视觉干扰，相比 2K OLED 面板在动态场景下能更清晰地显示移动目标。

DyAc3技术对比

这款显示器采用了新型直下式背光设计，DyAc3 技术在该设计加持下可以实现更精细的背光控制，从而进一步提高动态画面清晰度。

新型直下式背光设计

这款显示器采用 QD-量子点背光，配合更高分辨率，可以提升整体色彩表现，在基于游戏表现调校下，进一步提升了 FPS 游戏中敌人与背景环境的区分度，让玩家更容易发现对手。

QD量子点背光效果对比

它支持色彩过滤器功能，开启后能有效减少游戏内毒圈的色彩干扰，在保留画面自然色调的同时，让敌人更容易被发现。

色彩过滤器效果对比

这款显示器还具备色彩饱和度 + 功能，允许玩家从红、绿、蓝、青、紫、黄六个维度自由调节画面色彩，适配不同玩家的视觉偏好。

色彩饱和度+功能

官方针对不同大战场类 FPS 游戏的画面特点，预设了 4 种专属色彩模式，分别对应《PUBG》《APEX 英雄》《堡垒之夜》《三角洲行动》，帮助提升人物与背景的区分度。

定制调色

它支持 ZOWIE Sync 功能，可一键连接配对 ZOWIE Sync 移动应用，让玩家随时掌控显示器设置，即时同步专属偏好设置，无论在家中、比赛现场还是网吧都能快速还原设置，无需记忆参数手动调整。

ZOWIE Sync功能介绍

这款显示器在调节体验上也进行了升级：新增角度指示器，可提供俯仰角度参考，帮助玩家进行精准调节；显示器支架中嵌入了工业级轴承，支持更平滑轻松地高度调节。

显示器调节功能

其他方面，这款显示器配备了全新升级的磁吸阻光护盾，安装便捷、使用方便，可减少显示器周边的环境光干扰。其底座设计经过优化，在确保稳定性的前提下缩小了底座面积，为玩家留出更大的桌面空间。

小底座设计

接口方面，它配备 DP 1.4 接口和 HDMI 2.1 接口，可以支持 360Hz 输出，同时还配备 3 个 HDMI 接口、蓝牙开关、耳机接口和 S-Switch 接口。

接口介绍

IT之家附卓威不同系列显示器对比如下：

系列对比

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